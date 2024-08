Világhírű filmzenék az MVM ZENERGIÁN

Ismét egyedülálló zenei és vizuális élménnyel várja a zene kedvelőit az MVM ZENERGIA jótékonysági gálakoncert. Az eseményen idén ikonikus filmekhez kapcsolódó klasszikus és könnyűzenei művek, valamint Follow The Flow és Kovács Kati slágerek hangzanak el erre az alkalomra készült, egyedi átiratokban. A koncert varázslatos hangulatáról Balázs János, a Follow The Flow, Kovács Kati, Sebestyén Márta, Gubik Petra, Lackfi János, Baráti Kristóf és Fenyő László gondoskodik, valamint szerephez jut egy Steinway Spirio önjátszó zongora is. Továbbá az előadott művekből inspirálódva Lackfi János adja elő rövid verseit, amiket kifejezetten erre az alkalomra írt.

MVM Zrt.

Az MVM ZENERGIA művészeti vezetője és hangszerelője Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, az est műsorvezetője Bősze Ádám. A zenei műsorhoz tervezett, egyedi vizuális élmény megalkotója Törőcsik Ambrus, az MVM ZENERGIA vizuális rendezője.

A gálakoncertre szóló ülőjegyek idén is rekordgyorsasággal fogytak el, de az esemény online is követhető lesz, melyhez augusztus 31-én 16:00-ig elővételben és korlátlan számban 2000 Ft-os, támogatói online jegyek válthatók. Az online közvetítést az esemény időpontjában lehet majd követni az mvmzenergia.hu oldalon, ahol a jegyet vásárlók szeptember 1. 18:00 óráig vissza is nézhetik a felvételt. Az MVM minden évben jótékony célra fordítja a jegyeladásokból származó teljes összeget. Az érdeklődők augusztus 31-ig online szavazáson dönthetnek arról, hogy ez évben az InDaHouse Hungary Egyesület, a KacsaKő Közösségépítő Egyesület és a Snétberger Zenei Tehetség Közhasznú Alapítvány közül mely szervezetet támogassa az MVM. A legtöbb szavazatot kapó szervezetet az MVM ZENERGIA koncerten jelentik majd be a Müpa színpadán.

További információ és online jegyek vásárlása az mvmzenergia.hu oldalon.

MVM ZENERGIA – Dallamok szélesvászonról