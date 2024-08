Visszatér a kánikula, de a hajnalok frissítőek lesznek

Hétfőn a felhőzet délkelet felé halad, emellett gomolyfelhők is képződnek, ennek ellenére az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. Szórványosan - nagyobb eséllyel és számban az északkeleti, valamint a délnyugati, nyugati tájakon - valószínű zápor, zivatar.

Többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26-31 fok között alakul, a tartósabban felhős vidékeken ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

Kedden a napsütést főként a Dunától keletre zavarhatják gomolyfelhők. Általában száraz idő lesz, legfeljebb keleten alakulhat ki egy-egy zápor. Az északi szél néhol időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 8-17, délután nagyrészt 25-30 fok között valószínű.

Felhős égbolt.

Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Magali Cohen / Hans Lucas

Szerdán napos időre lehet készülni kevés gomoly- és fátyolfelhővel; csapadék nem valószínű, és a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A minimum 10-18, a maximum-hőmérséklet 27-33 fok között alakul.

Csütörtökön gomoly- és fátyolfelhők zavarhatják a napsütést és helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hajnali 12-21 fokról délutánra 29-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken napos időre lehet számítani gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel, legfeljebb egy-egy zápor fordul elő. Sokfelé megélénkül az északnyugati, északi szél. Hajnalban 13-22, a délutáni órákban 29-36 fok valószínű.

Szombaton nagyrészt derült, illetve gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás, és többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 13-22 fokról 31-37 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap derült vagy gyengén felhős idő ígérkezik csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 13-22, délután 32-38 fok valószínű.

A hétvégén a fél országra riasztást adtak ki: hol zivatarok, hol a hőség miatt, ez hétfő hétfő éjfélig érvényben is marad. Arról is beszámoltunk, hogy újabb hőhullám érkezik és hogy zivatarokra és erős szélre figyelmeztető riasztást is kiadott a HungaroMet szombaton is.