Kiderült, mikor áll helyre a vonatközlekedés a Keleti pályaudvaron

Vasárnap este kisiklott a Kolozsvár felől érkező Claudiopolis InterCity több kocsija a Keleti pályaudvar közelében. Az elővárosi és távolsági vonatok is más budapesti állomásokról indulnak. A műszaki mentés még hétfő reggel is zajlott. A MÁV sajtótájékoztatót tartott és nem csak azt mondták el, mikor indulhat újra a vonatforgalom, de a baleset lehetséges okáról is beszéltek.

Pafféri Zoltán a MÁV sajtótájékoztatóján az utasok türelmét kérte, minden erejükkel azon vannak, hogy helyreálljon a vonatforgalom, ami: várhatóan kedd délelőtt újraindulhat, de a pontos időpontról később adnak majd tájékoztatást. Több mint százan dolgoztak a kisiklott kocsik eltávolításán és a károk helyreállításán, miközben a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a MÁV is vizsgálja, hogyan történhetett a baleset - írja a vg.hu. Németh Réka pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettes elmondta: Az elsődleges szemrevételezés alapján a váltó egyik darabja tört le, de nem tudni, hogy ez az ok vagy az okozat. Hozzátette, vasárnap még úgy látták, hogy le kell bontani a felsővezetékeket, ezért egy emelődaru elindult Szolnokról, ám végül nem volt szükség rá. A balesetben senki nem sérült meg, jelenleg tart a baleseti elhárítás. Utána mérik fel a károkat, majd állapítják meg a baleset okát, ezt követően adják át a forgalomnak a pályaudvart - írja az MTI.

