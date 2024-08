Wokebusters: globális akciócsoport az antiglobalizmusért

Korai jelzőrendszerként fog működni azon veszélyes jelenségek kapcsán, melyek a progresszív erők ármánykodása miatt itt-ott már felütik a fejüket és vélelmezhető, hogy azokat exportálni is akarják. Végül riadólánc lesz olyan beavatkozások kapcsán, melyek nyilvánvaló és közvetlen veszéllyel fenyegetnek, legyen szó akár választási csalásról Dél-Amerikában, a jobboldali média ellehetetlenítéséről Spanyolországban vagy a legdurvább politikai-pénzügyi zsarolás Magyarország ellen.

A gyorsreagálású hadtest kommunikációs tevékenységét természetesen fizikai, hús-vér akcióközösség egészíti ki: rendezvények, konferenciák, workshopok, ifjúsági ösztöndíjak – és az őszre tervezett, többállomásos világkörüli Wokebusters-turné – mind azt fogják szolgálni, hogy minél többen csatlakozzanak a közös erőfeszítéshez és lecsapoljuk a háborúpárti, woke-mocsarat!

És engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek Gavin Waxet, az USA legrégebbi republikánus szervezete a New York Young Republican Club elnökét – kinek születendő kisbabájához Donald Trump maga is gratulált (és hasonlóképp teszek én is). Az NYYRC az Alapjogokért Központ stratégiai partnere, engem Gavin tavaly hívott meg a szervezet tanácsadó testületébe (ez csak egy példa a jobboldali összekapcsoltság jó gyakorlatai közül) – és most mi kértük fel őt, hogy legyen projektünk nagykövete, a Wokebusters nemzetközi szóvivője. Gavin, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést!

(A szöveg az Alapjogokért Központ főigazgatója által a Wokebusters nyitóeseményén, július 30-án elmondott beszéd szerkesztett változata)