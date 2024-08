Zivatarok jönnek, 19 vármegyére adtak ki riasztást

A HungaroMet veszélyjelzés oldala szerint vasárnap és hétfőn is az egész országot érintő zivatarra kell számítani. A zivatarok azonban nem hoznak nagy felfrissülést, a jövő héten is folytatódik a hőség, szombaton is kánikula várható.

Bár a nyugati területeken előfordulhat zápor és zivatar, a hőség nem hagy alább: 36-37 fok lesz.

Estig az északkeleti megyékben, illetve az északnyugati határ közelében fordulhat elő zivatar. Éjszaka az északnyugati tájakon növekszik az esély zivatar kialakulására.

Vasárnap délutánig marad a napos idő, majd egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar.

A zivatarokat viharos széllökés (~60-80 km/h, egy-egy helyen ennél nagyobb is, erre a déli tájakon nagyobb az esély), jégeső (< 2 cm) és intenzív csapadék (~10-25 mm) kísérheti, holnap az északnyugati, északi tájakon lokálisan felhőszakadás (> 25-30 mm) is lehet. A déli tájakon kevesebb zivatar valószínű, a jelenlegi kilátások alapján délnyugaton a legkisebb az esély kialakulásukra.

Ugyanakkor marad az országos hőség 35 fok körüli maximumokkal.

Hétfőn a Dunántúlon fordulnak elő záporok, zivatarok, ám a nyári meleg kitart: a 30-34 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.

Kedden, augusztus 20-án csak elszórtan várható zápor, zivatar. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.

Képünk illusztráció! Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kedd után szerdán is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán is folytatódott a kánikula, Baja Csillagvizsgáló meteorológiai állomáson 40,4 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ami új országos napi melegrekord.

Szerda után csütörtökön hajnalban is megdőlt az országos hajnali melegrekord.

Arról is írtunk tegnap, hogy meddig tart még a rekkenő hőség.