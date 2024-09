Egyre többen használják a 4G-t, de az 5G iránti kereslet még mérsékelt

Évről évre markánsan nő hazánkban a mobilinternet-felhasználók száma mind a lakossági, mind a vállalati felhasználók körében, közülük pedig egyre többen térnek át az 5G-technológia használatára. A korábban számos negatív hiedelem által övezett 5G társadalmi megítélése is számottevően javult az elmúlt években, a felhasználók döntő többségben semleges vagy kedvező benyomásokról számoltak be – derült ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Digitális Üzletága által 2024 első félévében végzett közvélemény-kutatásból. A lakossági kutatás keretében megkérdezettek döntő többsége rendelkezik okostelefonnal, és 10-ből 9-en magán és/vagy céges mobilinternet-előfizetéssel is, amelyek 37 százaléka mellé korlátlan adatcsomag társul.

A felhasználói szokások még nem igénylik az 5G-képességet A lakossági válaszadók szerint az 5G-technológia terjedése szempontjából nem jelent érdemi korlátozó tényezőt a lefedettség jelenlegi szintje, ahogy a mobilinternet-előfizetések és az 5G-képes készülékek ára sem érdemi szűk keresztmetszet. Az 5G további térnyerését ugyanakkor erőteljesen visszafogja, hogy az okostelefonjukon internetezők körében a legnépszerűbb szolgáltatások továbbra is azok (pl. e-mailezés, hírek és közösségi oldalak böngészése, csetelés), amelyek jelenleg még nem igénylik az 5G alapvető képességeit (pl. alacsony késleltetési idő). Emellett a többség számára alapvetően érdektelen, hogy készüléke milyen generációs mobiltechnológiát használ; a lényeg, hogy a sávszélesség és a lefedettség megfelelő legyen. A lakosság adatbiztonsági, környezeti, illetve egészségügyi szempontból nem tartja kockázatosnak az 5G-technológiát, emellett a többség véleménye szerint az 5G-szolgáltatás 2–3 éven belül sokkal több lehetőséget fog kínálni, mint a 4G. A válaszadók összességében semleges (40 százalék), vagy kedvező (47 százalék) benyomásokkal rendelkeznek az 5G-t illetően. A hazai vállalatok szerint 2-3 évet kell még várni az 5G-áttörésre A valamilyen (vezetékes vagy vezeték nélküli) adatátviteli megoldással rendelkező hazai vállalkozások leggyakrabban irodai WIFI-hálózatot (89 százalék), illetve ehhez kapcsolódó vezetékes internet-előfizetést (88 százalék) használnak, az érintettek több mint háromnegyede (79 százalék) 4G- és közel kétharmaduk (61 százalék) 5G-mobilinternet-előfizetéssel is rendelkezik. Számos olyan tényező azonosítható a hazai 5G piacán, amely e technológia lendületes térnyerését hátráltatja a hazai vállalatok körében. Ezek között is kiemelkedik az 5G képességeit kihasználni képes digitális megoldások (pl. IoT, ipari robotok, autonóm/önvezető járművek, AR/VR) alacsony penetrációja, ahogy – paradox módon – az is lassítja a technológia terjedését, hogy a megkérdezett vállalkozások zöme elégedett a meglévő vezetékes előfizetésével, és nem tervez 5G-re váltani. Az sem kedvez ezen technológia további felfutásának, hogy az 5G-től távolmaradók közül 10-ből 8-an nyilatkoztak úgy, hogy számukra elég a mostani vezeték nélküli szolgáltatás, illetve 10-ből 6-an hivatkoztak arra is, hogy nincs olyan eszközük, amelyhez szükségük volna e technológia használatára. Az 5G jövőbeni elterjedése szempontjából ugyanakkor üdvözlendő, hogy a megkérdezett vállalkozások döntő többsége szerint az 5G-szolgáltatás 2–3 éven belül sokkal több lehetőséget fog kínálni, mint amennyi jelenleg elérhető. A válaszadók közel fele úgy gondolja, az önvezető autók terjedése fogja elhozni az 5G számára a várva várt áttörést.

