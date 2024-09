A cégekre is óriási veszélyt jelenthet az átgondolatlan mesterséges intelligencia használata

„Tudnunk kell azt, hogy amikor kérdezünk az MI-től, akkor azzal már állítottunk is valamit magunkról, vagy éppen a vállalkozásról. Az MI tanul és fejlődik, mégpedig a legtöbbet tőlünk és belőlünk tanul. Egy egyszerű nyelvtanító alkalmazás simán visszakérdez egy korábbi beszélgetésben említett, velünk kapcsolatos adatra. Ez valahol nagyon ijesztő és elgondolkodtató is egyben, hiszen a munka során a dolgozók feltölthetnek üzleti titkokat tartalmazó iratokat, például fordítási célból, vagy megoszthatnak know-how-t, stratégiákat, egyebeket az MI-vel. Ezáltal belső folyamatokba lát bele a mesterséges intelligencia, mert néha éppen a folyamatok kialakítása a feladata. Emellett mindig ott van az is, hogy személyes adatokat kezel az MI, a felhasználóról vagy éppen a felhasználó által a rendszerbe rögzített személyről. A munkavállalók sok esetben csak az utasítást kapják meg, hogy használják a mesterséges intelligenciát, azonban megfelelő tájékoztatás és szabályrendszer nem áll rendelkezésükre arról, hogy mit lehet és mit nem szabad megosztani vele” – tette hozzá a szakember.

Dr. Bölcskei Krisztián, az öt adatvédelmi témájú könyv és számtalan cikk szerzője, éppen ezeket a témákat is érinti legújabb könyvében, amely az MI kapcsán felmerülő tájékoztatási kötelezettségről szól, illetve arra kínál választ, hogy egyáltalán kinek és hogyan kellene a tájékoztatást adni, legyen annak címzettje az MI-t használó munkavállaló, végfelhasználó vagy más.

„A megoldás az lenne, ha a vállalkozások egyrészt rendbe tennék az adatvédelmi és adatbiztonsági megfelelésüket, kiválasztanák a megfelelő biztonságot garantáló, a célhoz legjobban illeszkedő MI-t, majd pedig folyamatosan, egységenként és a célzott tevékenységükre szólóan vezetnék be a működésükbe a mesterséges intelligenciát, folyamatosan monitorozva a bevezetést, belső szabályok kialakításával, finomításával együtt, a kollégákat oktatva. De a jövőre nézve szükség lehet majd az adatvédelmi tisztviselők mintájára olyan szakemberekre, akik felügyelik és segítik, vagy akár ellenőrzik is az MI bevezetését és használatát a cégeknél” – tette hozzá a hamarosan megjelenő MI-vel kapcsolatos híreket összegyűjtő oldal, az MIportal.hu kitalálója és tulajdonosa, dr. Bölcskei Krisztián.