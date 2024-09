A hétvégén már többen fűteni fognak

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szerda

Kellemes, mérsékelten meleg időre számíthatunk: a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Sok lesz a napsütés, a tiszta égboltot csak időnként zavarják gomolyfelhők. A szél is gyenge marad.



Csütörtök

Nyugaton erősen megnövekszik a felhőzet, és ott már esőre, záporesőre is lehet számítani. Az ország többi részén még többórás napsütés várható, aztán délutántól-estétől mindenhol felhősödés kezdődik. A Dunántúlon az északnyugati szél megélénkül, helyenként erőssé is válhat. A nappali hőmérséklet általában 20 és 28 fok között alakul.



Péntek

Sok helyen lehet számítani esőre és záporra, különösen a keleti országrészben zivatarok is előfordulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északnyugati szél megerősödik, északnyugaton időnként viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet széles skálán mozog majd, 11 és 26 fok között. Markáns lehűlés valószínű!



Szombat

Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult idő várható, sok helyen esővel, záporral, helyenként jelentős mennyiségű csapadékkal. A nyugati szél több helyen megerősödik, az Északnyugat-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, ami a közlekedést nehezítheti. A hajnali hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, napközben pedig 12 és 19 fok között várható. Az esős idő és a szél miatt az utakon csúszós felületekre, erős oldalszélre kell készülni.



Vasárnap

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, sok helyen esővel és záporokkal, helyenként jelentős mennyiségű csapadékra is számítani lehet. A nyugati irányú szél több helyen megerősödik, az Északnyugat-Dunántúlon akár viharos lökések is előfordulhatnak, amelyek lassíthatják a közlekedést és megnehezíthetik a járművek irányítását. A hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, míg délután 12 és 20 fok várható. Az esős, szeles idő miatt az utakon a csúszós felületek, és az erős oldalszél jelenthet veszélyt, így érdemes fokozott figyelemmel vezetni. A frontérzékenyek fejfájásra, fáradékonyságra számíthatnak, a szél pedig nyugtalanságot okozhat.