A hétvégére beszakad a hőmérséklet

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szerda

A reggeli borongós, párás idő után napközben már sok napsütés várható. Elszórtan zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül. 22 fok körül alakul a hőmérséklet.



Csütörtök

A hajnali pára- és ködfoltok megszűnése után változó felhőzetre, időnként napsütésre lehet számítani. Helyenként záporok is előfordulhatnak. A déli, délnyugati szél több helyen megerősödik, az Észak-Dunántúlon akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.



Péntek

Északnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Északon és nyugaton szórványosan eső is valószínű. ÉNy-on 19, DK-en 29 fok várható. Erős, néhol viharos lesz a DNy-i szél.



Szombat

Erősen felhős időre készülhetünk, de időnként napsütés is előfordulhat. Számos helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél sok helyen megerősödik, majd északnyugatira fordul. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul.



Vasárnap

Marad a borongós idő, szórványosan további eső, zápor előfordulhat. Az északi szél erős lesz, helyenként viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.