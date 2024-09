A hétvégétől durva változás jön az időjárásban

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Nyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki eső, zápor, a Dunántúlon zivatar is előfordulhat. 20-27 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerda

A pára- és ködfoltok feloszlása után változóan felhős időre van kilátás, komoly csapadék nélkül. 22-23 fok körüli értékeket mérhetünk. A DNy-i szél megélénkül.



Csütörtök

A hajnali pára- és ködfoltok felszállása után változóan felhős idő várható, többórás napsütéssel. Néhol eső, vagy zápor is előfordulhat. A déli, délnyugati szél sok helyen megerősödik, a Dunántúlon pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.



Péntek

Fokozatosan beborul az ég, és az északi, valamint a nyugati tájakon már eső, zápor is kialakul. Estétől aztán többfelé eleredhet az eső. 22 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.



Hétvége

Borongós idő valószínű többfelé esővel, záporral. Lehűlés érkezik: délutánonként már csak 15-19 fok ígérkezik.