A kormány megvédte volna a Római-partot az árvíztől, de Karácsonyék elutasították

Nem vitás, Tarlós István főpolgármestersége alatt már kiépültek volna a nagy védelmet és biztonságot nyújtó mobilgátak, melyet már 2011-ben a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag támogatott. Csupán az volt a kérdés, hogy melyik tervet valósítják meg. Ezzel szemben Karácsony Gergely és párttársai

cinikusan azt mondták, az úgynevezett "hullámtéren", vagyis a partvonalon élők védelme "nem a főváros dolga".

2013 tavaszán megkezdődhettek volna az építési folyamatok, tervek szerint 2014 második felére pedig már el is készült volna egy 3,1 kilométer hosszú gátrendszer. Az Index arról számolt be, hogy az árvízvédelmi mű tervezéséről szóló szerződést már alá is írták.

A beruházásra 2,5 milliárd forintot biztosítottak.

- írták.

Az LMP-ből kiváltak, tehát a Párbeszéd pár civil, zöld aktivista társaságával előbb petíciózni, majd tüntetni kezdett a döntéssel szemben. Ugyanis nem tetszett az ellenzéki pártnak, hogy a partvonalra tervezték volna megépíteni a mobilgátat, mert azzal pár száz fát kellene kivágni a mobilgát és a tervezett szerviz út nyomvonalán.

Karácsonyék azon követelése, hogy vonják be a helyi civileket is a döntéshozatalba, azért volt már akkor is megtévesztő, mert tíz évvel később éppen a jelenlegi főpolgármester volt az, aki semmibe vette az ott lakók igényét és kérését, majd a területet "hullámtéri besorolást" kapott. Vagyis úgyvdöntöttek,

hogy el kell bontani a parton álló ingatlanokat.

Az eredeti tervek szerint a védműtől jobbra és balra 10-10 méterre nem lehetnek sem közművezetékek, sem fák. Ha a Nánási út-Királyok útja nyomvonalon építenék a védművet (amiről Karácsonyék beszéltek, de nem csináltak semmit), akkor a nagynyomású víz- és gázvezetékek kiváltása miatt 8-10 milliárd forint lenne a beruházás költsége, míg a parton létesítendő mobilgát ennek alig több mint harmada.

Egyesek most azt követelik, hogy csak azért fizessünk közpénzből majdnem háromszor annyit egy védműre, hogy egy csomó ember - ideértve a sportlétesítményeket és legálisan épült lakóépületeket - rosszul járjon"

- jelentette ki Tarlós István akkor. Majd hisztériakeltésnek nevezte, hogy egyes civil szervezetek a fakivágásokkal kampányolnak a védmű ellen. Mint mondta, körülbelül 700 fa van azon a területen ahol fákat kell kivágni.