A magyarellenes Manfred Weber minden utasítását teljesíti Magyar Péter, hogy megtarthassa mentelmi jogát

Magyarral szemben csak abban az esetben kezdődhet meg az eljárás, ha nem védi őt a mentelmi joga, melyet csakis az uniós intézmények függeszthetik vagy vonhatják meg tőle. Ő maga már gyorsan elmondta, hogy nem mond le mentelmi jogáról.

Meglepő lenne, ha a baloldali figura vállalná tetteiért a felelősséget és egyhamar odaállna a bíróság elé.

Emlékezhetünk arra, hogy még az Orbán Balázzsal való televíziós vitát sem vállalta, így vélhetően arra fogja kérni az európai parlamenti pártcsalád tagjait, hogy minden áron védjék meg őt az eljárás lefolytatásától. E

Az Európai Parlamentben a legnagyobb frakcióval az Európai Néppárt bír, amelynek Magyar Péter is nyár óta a tagja. Vezetője ráadásul éppen az a Manfred Weber, akiről nem lehet azt állítani, hogy jó viszonyt ápolna a magyar kormánnyal, több alkalommal is támadta már Magyarországot is az elmúlt években. Befolyása a pártcsaládban hatalmas, így cseppet sem lenne meglepő azon forgatókönyv megvalósulása, miszerint Weber azonnal a szövetségese védelmére fog sietni.

Biztosan állíthatjuk, hogy ezért cserébe Magyar Pétertől kérni fog valamit.

Magyar Péter és Manfred Weber

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Háborúpárti fordulat

Mint ismert, Manfred Weber jobboldalról átevezett a baloldalra, így pedig az szociáldemokratákkal való közös szavazások során is egyértelművé vált háború-és migrációpártisága. Emellett Menczer Tamás idén nyáron arra is rámutatott, hogy a politikus gyűlöli a magyarokat, hiszen az egész országot büntetni akarja.

Engedjék meg, hogy mindenkit emlékeztessek, hogy a hetes cikkes jelentés elfogadásával az ország ellen szavaztam. Nem a Fidesz ellen, nem Orbán Viktor ellen. Az egész ország ellen

– idézte fel Manfred Weber szavait a videóban. Tehát minden abba a irányba mutat, hogy rá kívánja erőltetni az akaratát Magyarországra. Ehhez pedig kapóra jött Magyar Péter személye is, aki megtiszteltetésnek érezte, hogy egy háborúpárti, bevándorláspárti és LMBTQ-párti politikus mellé szegődhet.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta Webertől csak olyan nyilatkozatokat lehetett olvasni, amelyben Ukrajna legvégsőkig történő támogatásáról nyilatkozott, a békekötést megelőző tűzszünet lehetőségét igyekezett elkerülni. Az Európai Néppárt elnöke még attól sem riad vissza, hogy az esetleges eszkalációval a világ belesodródjon egy újabb világháborúba.

Ukrajna Európa, Európa Ukrajna. Mindegy, meddig tart, de Oroszországot le kell győzni Ukrajnában

– jelentette ki Kijevben Manfred Weber ez év elején. Ennek érdekében minden eszközzel segítené Kijevet úgy, hogy az európai uniós országok mindegyikét rákényszerítené arra, hogy a még megmaradt fegyvereit és lőszereit adják át a háborúzó félnek. Egy nyilvános vitán már „egy európai atomfegyver" létrehozását is sürgette. Nem lehet elfelejteni azt sem, hogy májusban még a közös európai haderő megalakulása mellett kardoskodott.

Most elég erősnek kell lennünk ahhoz, hogy megvédjük magunkat és kiálljunk Ukrajna mellett. Ezt a következő öt évben be kell bizonyítani. A cél: a védelem erős európai pillére, hosszú távon pedig egy európai hadsereg. Putyin minden nap teszteli, meddig tud elmenni, különösen a finn és a balti határokon. Az egyetlen lehetséges válasz erre az európai egység és erő.

- mondta.