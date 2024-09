Ágyneműtartóban bujkált a rendőrök elől egy budapesti férfi – videó

A 21 éves férfi részegen, jogosítvány nélkül hajtott a Teleki László téren szeptember 8-án délelőtt. Ekkor hátulról nekiment egy másik kocsinak, ami egy piros lámpánál várakozott. M. Zoltán kocsija a baleset után felborult.

A férfi és az utasa azonban ezek után elmenekült a helyszínről. Azonban az iratait a kocsiban hagyta, így a rendőrök gyorsan megtalálták.

Amikor a rendőrök elmentek a férfi otthonához, az ott lévők azt hazudták, hogy napok óta nem hallottak a férfitól, de az egyik kanapéágyon ülő nő gyanús lett a rendőröknek. A nő mintha őrizte volna a kanapét.

A rendőrök felállították, majd amikor elkezdték felnyitni a kanapét, az ágyneműtartóban bujkáló férfi azt mondta: "Jövök főnök!”.

A férfi ezek után elmondta, hogy balesetet okozott, amiben ő és a barátnője is megsérült. A rendőrök megszondáztatták, ami pozitív értéket mutatott, és az is kiderült, hogy a bíróság korábban eltiltotta a vezetéstől. A balesetben a vétlen autós utasa is megsérült. Az eset körülményeit a rendőrök vizsgálják – írja közösségi oldalán a BRFK.

Ahogy azt korábban megírtuk, a rendőrök havonta átvizsgálják a folyamatban lévő eljárásokat, aminek köszönhetően augusztusban, egy összehangolt akcióban több tíz bűnözőt fogtak el. Emellett pedig több olyan embert is megtaláltak, akik eltűntként szerepeltek a nyilvántartásban. A rendőrök február óta 412 embert fogtak el, köztük olyan szökött bűnözőket is, akik ellen emberölés, emberkereskedelem, zsarolás, súlyos testi sértés, kábítószer-kereskedelem és szexuális kényszerítés miatt adtak ki elfogatóparancsot. Ezekért a bűncselekményekért összesen 101 év letöltendő börtönbüntetést és több mint 12 millió forint pénzbírságot szabtak ki a bíróságok.

Követőivel beszélgetett élő adásban egy fiatal TikTokker, mikor váratlanul körbekerítették a rendőrök és megbilincselték. Egyelőre nem lehet tudni, miért csaptak le a speciális kommandósok.

Júliusban a rendőrök több budapesti kerületben is körözési akciót szerveztek, aminek köszönhetően 51 olyan embert fogtak el, akiket köröztek vagy eltűntként kerestek. Köztük volt az a 62 éves férfi is, akit gyilkosság miatt köröztek, ugyanis korábban halálra verte a lakótársát.