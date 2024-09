Így ápoljuk a bőrünket a nyár után

A bőrápolási rutinnal kapcsolatban elmondta,

a heti egy arcradírozás mindenképp szükséges, akár finom szemcséjű tengeri sóval is dörzsölhetjük a bőrt, az ugyanis le is fertőtleníti és maradéktalanul le tud jönni az arcunkról is, hiszen a vízben feloldódik.

"Ha a mindennapi rutinról van szó, akkor amikor az ember felkel, célszerű lemosni újra az arcot, van amikor elég ehhez a víz is, de mivel éjszaka méregtelenítődik a bőrünk is, így ajánlatos ezt követően tonizálni is, amire aztán rákrémezhetünk egy gélesebb nappali krémmel, és miután nagyjából felszívódott, akkor jöhet rá még a naptej is, ha biztos védelmet szeretnénk az uv-ellen is.”

Az esti bőrápolásnál pedig a szakember szerint a smink lemosásával kezdjünk mindig, amihez leginkább az arctejet ajánlja.

„Az arctej jól leszed mindent, de érdemes utána megmosni vízzel is az arcunkat, hogy minden maradéktalanul lejöjjön, utána pedig jöhet rá a tonik, amit nem szabad lemosni, ugyanis az visszaállítja a bőr védekező képességét. Ezután pedig ismét felkenhetünk egy táplálóbb akár kollagénes vitaminban gazdag éjszakai krémet.