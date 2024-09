A rendőrök is felkészültek a hatalmas áradásra

Az elmúlt napokban rengeteg eső esett hazánkban és a környező országokban is egy áthaladó ciklon miatt, ami várhatóan nagy áradásokat fog okozni a Dunán és a mellékfolyóin. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása alapján

a Dunán a III. fok szintje fölötti, több helyen az I. és II. fokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállásokra van kilátás. A Lajtán akár a valaha mért legmagasabb értéket is megközelítheti a vízállás, a Rábán és a Murán II. fok szintje körüli tetőzésekre lehet számítani.

Képünk illusztráció

Fotó: Police.hu

A rendőrség emiatt szorosan együttműködik a társszervekkel. Ha szükséges, akkor az árvíz által érintett területek lezárásában, a forgalomirányításban is részt vesznek, valamint

felkészültek az életmentésre és a hátrahagyott értékek megőrzésére is.

Azért, hogy minél hamarabb be tudjanak avatkozni, a nyugati országrészben a Körmendi Rendvédelmi Technikum állománya, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség győri és szombathelyi osztályai felkészültek az árvízvédelmi feladatok ellátására – írja a Police.hu.

Az Origo is beszámolt róla, hogy Közép-Európában több helyen is gondot okoznak az áradások, Csehországban 250 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok miatt. Ausztriában pedig a nagy mennyiségű hó okoz gondot, ami - ha elolvad - akkor még tovább súlyosbíthatja a jelenlegi árhelyzetet. Az áradás hamarosan eléri a fővárost is a levonulás lassú lesz, mivel folyamatos utánpótlásra lehet számítani.

Több településen is el kellett már kezdeni a gátak megerősítését homokzsákokkal, mivel a Duna egyes szakaszain gyorsabban emelkedik a víz, mint ahogy arra számítottak. A munkálatokat több helyen már tegnap elkezdték, de a mai nap is várják a segítő kezeket a védekezéshez. Dunaalmáson mér tegnap megkezdték a védekezést - írja a Magyar Nemzet, a helyi polgármester posztjára hivatkozva. A településvezető megköszönte a segítséget az önkéteseknek, és ezen kívül azt is bejelentette, hogy vasárnap reggel 8 órától folytatódik a munka a település református templománál.