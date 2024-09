Óriási árhullám érkezik hazánk felé, felkészültek a hatóságok

Elmondta, két H225M típusú helikopter is rendelkezésre áll a légi szállítási és egyéb műveletek biztosításához.

Orbán Viktor árvízvédelmi ellenőrzést tartott

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt az esőzések miatt szükségessé vált árvízvédelmi felkészülést ellenőrizte Budapest és Pest vármegye határán, a Duna árvízvédelmi létesítményeinél. A miniszterelnök meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős Energiaügyi Minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését a várható vízállásokról és a szükséges intézkedésekről.

Hat nap múlva, Budapesten fog tetőzni – közölte Orbán Viktor kérdésére a Vízügyi szakember, hozzátette:

Most olyan 750 centimétert várunk másodfok fölött."

A szakember szerint „Budapest 8 méterig rendben van, utána zsák”. A legkritikusabb helyszín védekezés szempontjából a Szigetköz, a Lajta, a Rába és a Mura lesz. Ember- és pénzhiány a védekezést nem akadályozza.

Európa szerte súlyos a helyzet

Európa nagy részén harmadfokú riasztás lépett életbe az árvízhelyzet miatt. A helyzet már most olyan súlyos, hogy több területről is evakuálni kellett a lakosságot - és a java még hátravan. A folyamatos esőzések okozta áradások Lengyelországban, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban is jelentős problémát okoznak.

Egyes folyókon olyan súlyos árvizek várhatók, mint amilyenek csak évszázadonként egyszer fordulnak elő és a helyzet Németországban is romolhat.

A hatóságok a „legrosszabb forgatókönyvre” készülnek.