Ma ér Budapestre az évtized árvize, lezárták a Margitszigetet

A Szigetközt már elérte az árvíz. Tegnap a Lajtán Mosonmagyaróvárnál a legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelték el. Ma Budapestre is ideér az ár.

Orbán Viktor szerint "a mostani áradás nem rejt magában nagyobb veszélyt, mint a 2013-as, amikor a most vártnál fél méterrel magasabban tetőzött a Duna." Ugyanakkor hangsúlyozza: nem lesz könnyű a munka, de meg tudjuk csinálni!

A miniszterelnök szerint is a helyzet komoly, nagy mennyiségű víz érkezik Magyarországra. Orbán Viktor emellett megemlített három különösen veszélyeztetett helyszínt: az a Szigetköz, a Dunakanyar és Budapest

Ugyanakkor a veszély mértéke nem nagyobb, mint 2013-ban volt. Tehát nem példátlan a feladat, amelyet most is meg kell oldanunk

– mondta Orbán Viktor az árvízvédelmi operatív törzs ülését követően. A törzs a héten minden reggel összeül.

A vízügyi szakemberek már a hétvégén több védelmi intézkedést is tettek: kifolyókat és zsilipeket zártak le, a víztermelő létesítményeket felkészítették a biztonságos árvízi üzemre, továbbá kikötőpontokat is kiépítettek. - írja a Metropol.

A Fővárosi Csatornázási Művek a katasztrófavédelemmel és a védekezést segítő alvállalkozókkal közösen egymillió homokzsákkal készül, ebből mintegy 800 ezret a Margitszigeten kell majd felhasználni. A legfrissebb előrejelzések szerint a Duna kedden délelőtt éri majd el az alsó rakpartot Budapesten. Hétfő este 8 órától a budai és a pesti alsó rakpartot is lezárták, az ott parkoló autókat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság el fogja szállítani.

Kedden reggel 8-tól már a Margitsziget védett övezetébe is csak a védekezésben részt vevők hajthatnak majd be, és korlátozni fogják a gyalogosforgalmat is a sziget déli részén, csakúgy, illetve a rakparti villamosok forgalmát is. Szintén forgalomkorlátozás van érvényben a Nánási–Királyok útján, ahová folyamatosan szállítják a háttöltés kiépítéséhez szükséges agyagot.

Amennyiben eléri a nyolcméteres vízszintet a Duna, úgy a Batthyány téren is fokozott védekezési intézkedésekre lesz majd szükség.

Budapesten a hétvégén tetőzhet a vízszint, várhatóan 30-40 centiméterrel a 2013-as szint alatt.

Összességében az országos árvízvédelmi helyzetről Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy a felkészültségi szint 100 százalékos. A rendőrség, a honvédség és az Országos Mentőszolgálat mintegy 12 ezer felkészült munkatársa áll készen a segítségnyújtásr.

Ide kattintva megnézhető egy videó, hogy milyen árhullám közelít Magyarországra Bécsből!