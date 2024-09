Kiderült, mikor és hogyan nyitják meg az árvíz miatt lezárt utakat

Ahogy az Origo is beszámolt róla, ezekre az útlezárásokra kell számítani Budapesten. Az árvíz miatt változott a tömegközlekedés menetrendje Budapesten. Szerdán pedig több HÉV-állomást is lezártak. Csütörtökön délelőtt újabb intézkedéseket vezettek be, mivel elöntötte a víz Óbudát.

Az árhullám levonulását és a tetőzést követően egy elhúzódó, lassú apadás várható a Duna hazai szakaszán.

Árvízkészültség Győr belvárosában 2024. szeptember 16-án. Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs

Ez azt jelenti, hogy akár több nap is eltelhet a tetőzéstől számítva, míg egy-egy elöntött szakasz újra járható lesz. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a Magyar Közút szakemberei is megközelíthessék az elöntött szakaszokat, azokat átvizsgálhassák, hogy a földművek, a padka, a burkolat vagy az utakon található kisebb-nagyobb hidak szenvedtek-e károkat az árvíz során.

Az esetleges károk felmérése és helyreállítása mellett az útszakaszok takarítási munkái következhetnek, hiszen ilyenkor jelentős mennyiségű hordalék kerül az utakra, az árkok, vízelvezető rendszerek is megtelhetnek iszappal.

Ezeket a beavatkozásokat teljes kapacitással fogja végezni a közútkezelő, ugyanakkor a közlekedők türelmét és megértését is kérik a szakemberek, hiszen alapos és átfogó munkákra van szükség ahhoz, hogy közlekedésbiztonsági szempontokat is figyelembe véve újra megnyithassanak egy-egy útszakaszt az autósok előtt.

A közútkezelő felhívja a figyelmet, hogy azokon a területeken, ahol az árhullám már levonult, de még érvényben vannak korlátozások, azokat vegyék komolyan és tartsák be. Külső szemlélőként akár úgy tűnhet, hogy járható egy út, de ha az út földművei, útalapja megsérült az árvízben, akkor balesetveszélyes is lehet ezekre a szakaszokra ráhajtani. Éppen ezért érdemes az autósoknak még utazás előtt tájékozódniuk a korlátozással érintett szakaszokról a Magyar Közút Útinform szolgálatának www.utinform.hu oldalán. Fontos megjegyezni, hogy az árhullám a Budapest alatti térségekben is megjelent, így Fejér, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyében is vannak már útlezárások vagy sebességkorlátozással érintett szakaszok. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a Duna árterében az árvíz miatt élénk a vadmozgás, ezért kérik, hogy fokozott óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek - írta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye.