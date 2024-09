Bármelyik pillanatban elöntheti az árvíz Neszmélyt

Akár már ma tetőzhet az árvíz több településen, így Neszmélyen is. A helyiek a legrosszabbra is felkészültek, sokan családnak valószínűleg el kell hagynia az otthonát. Van, aki az értékeit már el is vitte a házából. A településen ott járt Orbán Viktor miniszterelnök is.

Neszmélyre a 10-es úton érkeztünk, a településre vezető szakaszon már jól látható volt, hogy a községben bizony mindenkire szükség van, hogy hatásosan védekezni tudjanak a közelgő árvíz ellen, ugyanis az útat csupán néhány centi választja el attól, hogy ellepje a víz. Egy helyi lakos arra figyelmeztetett, hogy emiatt akár már szerdán lezárhatják az utat. A településen szombatot óta azon dolgoznak a katasztrófavédelem munkatársai és az önkéntesek, hogy az összes gátat betömjék. Kedd délutánra úgy tűnt, már végeztek a munkálatokkal, ugyanis Neszmély utcáit járva csak homokkal teli zsákokat lehetett látni. Neszmélyen az összes gátat betömték homokzsákkal, így védekeznek a közelgő árvíz ellen.

Fotó: Origo Ennek ellenére az 53 éves Burján Viola retteg attól, hogy az otthona víz alá kerül. A helyi nő fiával és élettársával él, már 26 éve Neszmélyen, közvetlenül a gát mellett. Ahogy mondja, az árvizek miatt már háromszor kellett elhagynia otthonát. Először 2000-ben. Azt mondja, az kegyetlen volt, mivel akkor rengeteg házi állattal élt együtt, aminek a nagy része odaveszett, mikor a házát elérte a víz. A bútorait a bátyja boltjába mentette ki, és a fiával együtt az anyjához költözött. Utoljára pedig a 2013-as árvíz idején kellett kiöltöznie. Mindenki ott lakott, ahol éppen tudott. A fiam a barátjánál, a lányom barátnőjénél. Akkor még kisiskolások voltak, én Dunaalmáson a hegyen a barátnőmnél, ott kaptam szállást. - meséli könnyes szemmel. Burján Viola ttól tart, hogy a homokzsákok nem lesznek elég erősek.

Fotó: Origo Azt is elmondta, hogy idén semmiképpen nem szeretne költözni, viszont nagyon fél attól, hogy ez újra megtörténik. Bízik abban, hogy a homokzsákokkal betömött gát nem szakad át, de mégis tart tőle, hogy megcsörren a telefonja, miszerint azonnal mennie kell. Az ég kezében vagyunk! Nem akarok többet költözni, elég volt! - mondja kétségbeesetten, majd hozzáteszi, hogy a kutyáját nem fogja elhagyni, sem a macskáit. Az egyik cicáját annyira félti, hogy három napja nem engedte ki az udvarra, nehogy elszökjön és vízbe fulladjon. A többit egy elzárt területen tartja, ha pedig a házat elérné a víz, akkor a padlásra vinné őket a német juhász kutyájával együtt. A napokban hívtak, hogy ha baj van, akkor elhelyezik a kutyákat meg a cicákat, de mondtam, szó sem lehet róla, hogy én a kutyámtól megváljak egy percre is - szögezte le a két gyerekes anya, aki ha kell a kutyájával együtt a házban várja meg, amíg véget ér az árvíz. A derekamra kötöm, és kinn alszok a szabad ég alatt, engem az se érdekel, de a kutyámat nem hagyom magára. - tette hozzá.

Bár bízik abban, hogy most nem kell elhagynia az otthonát, mégis már a munkahelyén is szólt, hogyha elönti az árvíz a házát, akkor azonnal autóba ül, és kimenti az értékeit. Sőt, néhány személyes tárgyat már össze is pakolt, és az egyik ismerősével megbeszélte, hogy nála lakhat. Azonban a ruháit még nem tette zsákokba, azt csak az utolsó pillanatban fogja bezsákolni. Az igaz, hogy most volna hova menni. Mondjuk ahova mehetnék, ott nincs fűtés és kerítés sem. Így a kutyát nem tudnám hova tenni. - meséli Viola. Viola élettársa már a múlt hét óta nem dolgozik. A férfi szabadságot vett ki azért, hogy a gáton tudjon segíteni homokzsákokat pakolni. Ő próbálja megnyugtatni arról a párját, hogy idén nem kell elköltözniük az árvíz miatt. Viola háza közvetlen veszélyben van, mivel a gát a bejáratátló csak néhány méterre helyezkedik el.

Fotó: Origo A munkálatokban több száz neszmélyi lakos segédkezik. Az önkormányzat az önkénteseket különböző gátakra irányította, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban tudjanak védekezni az árvíz ellen. A településen ott járt a miniszterelnök, Orbán Viktor is. Neszmélyt nagy árvíz fenyegeti, ami a szigetközi Ásványrárót sem fogja kímélni. Ott a magas töltésű gátnak köszönhetően vélhetően nem fog áttörni a víz,de a megemelkedett Dunát csak néhány méter választja el attól, hogy elérje a töltés tetejét. A víz kedd délelőtt már elérte a helyi csónakházat, vele együtt pedig magával sodort jó néhány csónakot is. Szabó Gábor születése óta él Ásványrárón, ő azt mondja nem tart attól, hogy el kell hagynia otthonát, de azért folyamatosan figyeli a vízszint állását, és óránként meghallgatja a rádióban az aktuális helyzetet. Az idős férfi úgy tudja a 2013-as árvíznél kisebb lesz az áradás. Elmondta, minden attól függ, hogy a következő napokban mennyi víz érkezik Ausztria felől.

Szabó Gábor születése óta él Ásványrárón és baj esetén semmiképpen hagyja el az otthonát.

Fotó: Origo Komoly baj lehet abból, ha még ennél is nagyobb mennyiségű víz fog érkezni. Azonban a Szigetközben az utóbbi években megemelték a gátakat, ezért pedig nem félek attól, hogy a víz átbukik a töltésen. - meséli Szabó Gábor, aki már az 1954-es árvízkor is Ásványrárón lakott amikor házakat árasztott el a Duna. Akkor a pincéjében derékig ért a víz, de otthona nagy részét elkerülte az ár. Mindenki fél a víztől, de most biztonságban érzem magam. - tette hozzá, majd elmesélte, hogy 2013 óta egyszer sem érte el a gátat a víz. Az idős férfi arra kérdésünkre, hogy mi tenne akkor, ha el kellene hagynia az otthonát, azt válaszolta, hogy nem menne sehova, hiszen az egész életét jelenti a háza. Miközben Szabó Gáborral beszélgettem, két férfi jelent meg a gáton, akik közül az egyik bement a vízbe, ugyanis kiakarta menteni a csónakját, ami egy fához volt kötözve. Szabó Gábor ekkor figyelmeztette, a férfi társát, hogy ezért akár meg is büntethetik, azonban ekkor kiderült, hogy az áradás idején nem tiltott, hogy valaki a Dunában ússzon vagy akár vízi sportoljon. Jól látszik, hogy már a gát alján közel fél méter magas a víz és néhány centivel beljebb már alig ért le a férfi lába. Fotó: Origo Miután a férfi kiúszott a partra, a csónakja nélkül, mivel azt a kiszámíthatatlan talaj miatt nem tudta kihúzni, úgy döntött, hogy a vízbe hagyja azt. Ezután a férfi bemutatkozott és kiderült, hogy a Klemencz Henrik, aki a Magyar Vízitúra Szövetség elnöke. Kelmencz megerősítette társát, és elmondta, hogy valóban nincs megtiltva semmilyen vízi sport, sőt rengetegen jelentkeznek a szövetségnél, hogy az áradó Dunán vízitúrázzanak. A hajózási szabályzat és a vízi rendészet nem tiltja az árvíz készültség alatti vízi túrázást a Dunán, de azért vannak olyan kritikus szakaszok amelyeken nem lehet ebben az időszakban semmilyen sport tevékenységet végezni. - mondta Klemencz Henrik, majd hozzá tette, hogy megtiltani csak a vízterület fenntartója tudja a vízi túrákat.

A vízi túra szövetség csak meg tudja kérni azokat, akik az árvíz idején is vízitúrázni szeretnének, hogy ne tegyék. Mint kiderült a legtöbben azért is választják ilyenkor a vízi sportokat, mert olyan területekre is bejuthatnak, ahova máskor nem. Egyrészről ez erkölcsi kérdés is, amíg valahol éppen rakják a homokzsákokat, addig mások jól érzik magukat. - mondja az a Magyar Vízitúra Szövetség Elnöke, aki azt is elmondta, hogy a legfelkapottabb hely ilyenkor a Gemenci erdő és annak környéke. Azokat a túrázókat, akik tiltott területen sportolnak, a hatóságok keményen megbüntethetik. Klemencz Henrik kitért arra is, hogy árvíz idején a víz által elöntött erdei területeken az ott élő állatok élettere összeszűkül, ezért rájuk különösen nagy veszély jelentenek a vízitúrázók. A Szigetközben a vadaknak nincs hova menekülniük, ezért drasztikusan csökken az a hely ahol még nem éri őket víz. A töltésen túl tudnak menekülni, de nagy elhullásra lehet számítani. - tette hozzá az elnök, aki maga is sokat horgászik a Szigetközben, így jól ismeri az ottani halállományt. Azt mondja a halaknak viszont, a vadakkal szemben, kibővül az életterük, mikor megnő a vízszint.

