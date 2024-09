Az árvíz után is hatalmas a rendőri készültség Budapesten

A rendőrség az árvízkészültség alatt együtt dolgozott a katasztrófavédelemmel és a vízügyi hatóságokkal, ahogy azt teszi az árvíz levonulása utáni napokban is.

Csécsi Soma a Pünkösfürdőnél tartott sajtótájékoztatót elmondta, hogy a BRFK vízirendészei a nap 24 órájában jelen vannak a Duna teljes szakaszán, és kiemelten ellenőrzik az elárasztott területeket.

Valamint azt, hogy a hajósok betartsák a hajózási szabályokat.

Közben elkezdődött az árvíz miatt lezárt területek megnyitása.

Budapesten a III. kerületben azon a területen, ahol vagyunk, egészen pontosan a Pünkösdfürdő, Római-part, Királyok útja, Nánási út és Pók utca által határolt területen folyamatos a nyitás

- mondta Csécsi Soma és hozzá tette, hogy Pünkösdfürdőhöz egyelőre még csak gyalogosan lehet bemenni.

Csécsi Soma sajtótájékoztatót tart az árvíz utáni helyzetről Pünkösdfürdőnél

A nyitás ellenére a rendőrök még most is nagy létszámmal van jelen, ugyanis az ilyen helyzetekben a tolvajok kihasználják, hogy rengeteg ház maradt üresen, ahova így gond nélkül be tudnak törni és az ott hagyott értékeket el tudják lopni.

Ezután az is kiderült, hogy a Margitsziget és az Óbudai-sziget továbbra is zárva van, de a Népfürdőre gyalogosan be lehet menni, egy részére, egészen a Zsilip utcáig pedig autóval is be lehet hajtani.

XXI. kerületben, Csepelen a Fácános dűlőn is hasonló a helyzet, ott, ahogy vonul le az árvíz a rendőrök folyamatosan jelen vannak továbbra is a helyszínen, kiemelten ellenőrizzük az ott tartózkodókat és azokat akik arra kényszerültek, hogy az árvíz miatt elhagyják a házaikat

- nyilatkozta Csécsi Soma, aki azt is elmondta, hogy a rendőri ellenőrzés a nap 24 órájában történik ezen a területen is a lopások és betörések elkerülése miatt.

A Dunai Vízirendészet, ahogy az árvíz ideje alatt, úgy a következő napokban is hajózik Dunán, hogy figyeljék azokat, akik a folyón hajóznak, valamint a vízirendészet munkatársai a betörések megakadályozásában is segítenek.

Megkezdődött a Római part egyes szakaszainak megnyitása

A Duna vízszintje az apadás ellenére még mindig rendkívül magas, a sodrása pedig erős. Emiatt a rendőrség azt javasolja, hogy az emberek ne közelítsék meg a folyót, hiszen a partszakasz tele van hordalékkal, uszadékkal és iszappal, amin könnyen meg lehet csúszni.