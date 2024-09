Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség felkészült

Ahogy az Origo is beszámolt róla, így védekeznek a tatai katonák az árvíz ellen. A honvédelmi miniszter kiemelte: három órán belül több mint ezer katonát tudnak megmozdítani, 24 órán belül pedig több mint négyezret. Amennyiben ennél több katonára lenne szükség, akkor a területvédelmi tartalékosokat mozgósítják. Elmondta, hogy a Lajtánál jelenleg a győri Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred 150 katonája teljesít szolgáltot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy szükség esetén H-145-ös helikoptereket és páncélos, illetve úszni tudó járműveket is be tudnak vetni. Kitért arra, hogy a Bécsi-medencében sok eső esett, ami azt jelenti, hogy a Dunán elérheti a víz szintje a 2013-as szintet, a Lajtán Mosonmagyaróvárnál megközelítheti az 1997-es és 2009-es szintet.

Az áradó Duna a Római partnál 2024. szeptember 16-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Hangsúlyozta: a katonák várják, hogy bárhol, ahol szükség van rájuk, bevethetők legyenek.

A Magyar Honvédség kész van, itt van, számíthatnak ránk, vigyázunk önökre

– tette hozzá.

Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a katonák jelenleg a Lajta gátjait magasítják homokzsákokkal. A folyón lezárták azokat a zsilipeket, amelyek a városba vinnék a vizet, így a Lajta és a Malom-ági Lajta vízszintje alacsony – mondta, hozzátéve, hogy ha szükség lenne rá, megvannak a tervek arra, hogy szükségtározót nyissanak és a termőföldekre vezessék el azt a vizet, ami veszélyeztetné Mosonmagyaróvár biztonságát. Az agrártárca vezetője kiemelte, hogy Magyarország többször átélt már hasonló méretű árvizet, a kormánynak van gyakorlata és tapasztata abban, hogy hogyan kell megvédeni az országot ilyen természeti katasztrófa esetén. Nagy István szólt arról is, hogy az önkéntesek egyelőre az önkormányzatoknál jelezhetik segítő szándékukat, ahol elérhetőségeik megadását követően, szükség szerint tájékoztatják őket arról, hogy hol és milyen formában tudnak segíteni a védekezésben.

Árvíz - Védekezési munkálatok a Margitszigeten. Fotó: MTI/Kovács Tamás

