Rekordközeli árvíz várható a Szigetközben

A szóvivő azt is kihangsúlyozta, hogy folyamatos a felkészültség az önkormányzatoknál is, ahol a katasztrófavédelem emberei mellett vízügyi irányítók is besegítenek. Valamint a Dunán lévő védvonalak mentén szükség szerint a katonák segítségét is igénybe lehet venni.