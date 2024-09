Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség felkészült az árvíz elleni védekezésre

Óriási áradásra számítanak a Dunán. Ahogy az Origo is beszámolt róla, már nevet is kapott a ciklon, ami drasztikus lehűlést hoz Magyarországon. A műholdfelvételeken már látszik az a hidegfront, ami Magyarország időjárásába is beleszól csütörtöktől - a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) azt írta: meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban rendkívül nagy mennyiségű - mintegy 50-220 milliméter - csapadékra kell számítani Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában, aminek következtében

gyorsan és jelentős mértékben fog emelkedni a Duna, a Mura, a Lajta és a Rába vízszintje, akár a harmadfokú készültségi szintet is meghaladó vízállás alakulhat ki néhány nap alatt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény szerint elmondta: péntek reggel aktivizálták az árvízvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő csoportokat. A honvédségi szervezetek kijelölt összekötő tisztjei felvették a kapcsolatot a megyei védelmi bizottságokkal, hogy a védekezést irányító törzsek támogatási igényeit a katonák a lehető leggyorsabban ki tudják szolgálni – tette hozzá a tárcavezető. A miniszter kiemelte, hogy az árvízvédelmi feladatok végrehajtására kijelölt állomány már péntek reggeltől gyakorol.

A cél, hogy ellenőrizzék a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszerbe bevont erők felkészültségét, a létszámot, a felszerelést és a szállítóeszközöket is

- idézte Szalay-Bobrovniczky Kristófot a Honvédelmi Minisztérium közleménye. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke kijelölte a bázislaktanyákat: Győrben, Tatán és Szentendrén felkészülnek a védekezésben részt vevő katonák és technikai eszközök fogadására, illetve elhelyezésére.

Elmondta, két H225M típusú helikopter is rendelkezésre áll a légi szállítási és egyéb műveletek biztosításához.

A vezérezredes hangsúlyozta: a haderő a katasztrófavédelmi tervek alapján a személyi és technikai feltételek biztosításával képes gyorsan és hatékonyan támogatni az árvízvédelmi feladatokat, együttműködve a vármegyei védelmi bizottságokkal és az árvízvédelmi szakemberekkel. A rendelkezésre álló erőforrások és a szárazföldi, valamint légi technikai eszközök biztosítják a lakosság védelmét – tette hozzá a HM közleménye szerint a Honvéd Vezérkar főnöke.