Itt vannak a legújabb kormányzati bejelentések az árvízi védekezésről - élőben az Origón

Egy zöld szám indul, árvízvonal néven - jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára. A kormány hozott egy döntést, miszerint sárga megkülönböztető jelzéssel az árvízi védekezésben részt vevő járművek használhatják a buszsávot - tette hozzá. 256 rendőr is részt vesz a védekezésben, nekik a járőrözés a legfontosabb feladatuk. Kisoroszi elzáródott a külvilágtól, de ez nem volt meglepetés, mivel erre számítottak a védekezésben. Megfelelő mennyiségű élelmiszert és felszerelést halmoztak fel a településen - tette hozzá. Mentőautó is van Kisorosziban és egy helikopterleszálló is van.