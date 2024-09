Kiugrott a kocsiból a pirosnál, és tiszta erővel kezdte ütni felesége autóját az elhagyott pécsi férj - videó

A férfi és felesége között megromlott a viszony, ezért

az asszony közös gyerekükkel együtt már egy éve külön költözött. A férfi azonban képtelen volt ezt feldolgozni.

2023. április 12-én a nő autóval közlekedett Pécsett, magával vitte a férfival közös gyereküket, és egy ismerősét is.

A férfi szintén kocsival haladt az úton, és a nővel egy időben érkeztek meg egy kereszteződéshez, és amikor a jelzőlámpa pirosra váltott, mindketten megálltak. A férfi állt elöl, és a visszapillantó tükörben látta meg, hogy mögötte felesége közlekedik.

Kiszállt az autóból, odament a nőhöz, aki látva hogy közeledik a férje, felhúzta a vezető ablakot.

A férfi többször beleütött az üvegbe, közben trágár szavakkal fenyegette a feleségét.

A fenyegetőzés után visszaült az autójába, majd a jelzőlámpa zöld jelzésénél mindketten elindultak.

A férfival szemben a pécsi ügyészség zaklatás miatt emelt vádat, ami miatt akár három év börtönre is számíthat.

Az esetről egy térfigyelő kamera felvételt készített:

Egy Pest vármegyei férfi is zaklatta, életveszélyesen megfenyegette, elrabolta és meg is erőszakolta válófélben lévő volt feleségét, így akarta megakadályozni, hogy elhagyja őt az asszony. Azonban mindössze annyit ért el vele, hogy rendőrök vették kézbe az ügyet.

Egy tűzoltóként dolgozó borsodi férfi pedig szó szerint terrorban tartotta volt feleségét, többször is rátámadt és megverte. Amikor a nő ezt megelégelte, és különköltözött tőle, SMS-ekben próbálta rávenni, hogy rendezzék a kapcsolatot, majd amikor az asszony hajthatatlan volt, a férfi zaklatta, veréssel fenyegette, sőt, személyesen is felkereste, megütötte, megrugdosta, lelökte a lépcsőn és azzal fenyegette, hogy leszúrja.

Néhány hete pedig egy gönyűi férfi nem tudta elfogadni, hogy felesége elhagyta, ezért bosszúból brutálisan megverte.

Pokollá tette felesége életét egy alkoholista férfi. Rendszeresen fenyegette, durván bánt vele, egyszer pedig úgy emelt rá kezet, hogy az asszony a gyerekkel a kezében a földre esett.

Egy férfi több éve volt együtt barátnőjével, mikor elkezdett drogozni. A férfi a kábítószer miatt agresszívvá vált és rendszeresen megverte az élettársát és a 7 éves kislányát is. A nő egy idő múlva elköltözött a férfiól, aki még ezután is zaklatta a nőt. Az egyik alkalommal szexelni akart párjával, de az visszautasította, ezért dühében, a hajánál fogva lehúzta az ágyról a nőt a földre, majd ott rugdosta. Emiatt a nőnek több csontja is eltört.

Forrás: Ügyészség