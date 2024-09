Az áradó Dunában úsztak, kajakoztak a katasztrófaturisták

Életveszélyes jelenetekről jelentek meg fotók a közösségi médiában. Néhányan az áradó Dunában lubickoltak, a Lánchídnál pedig kajakozó lányok mentek a megáradt folyóba – írja a Budapestkornyeke.hu oldalra hivatkozva a mandiner.hu.

A katasztrófaturisták és a parton bámészkodók nemcsak magukat hozzák veszélyes helyzetbe, a hatóságok munkáját is nehezítik. Korábban a hatóságok is arra kérték az embereket, hogy ne menjenek az áradás közelébe, ma reggel pedig Orbán Viktor miniszterelnök az árvíz infon is megismételte ezt a kérést.

Az Origo folyamatosan beszámol az árvízhelyzet legfrissebb híreiről, élő hírfolyamunkat itt olvashatja.