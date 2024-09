Az egészségünk megőrzésével segíthetünk a sajátos nevelési igényű gyerekeknek

Állatkertbe jönni jó dolog, annál is inkább, mert az itt megélt élmények egy kicsit feledtetik is a mindennapok nehézségeit. Ezért az Állatkertnek a társadalmi felelősségvállalás terén komoly lehetőségei vannak, amivel élünk is. A boldog mosolyokat látva biztos vagyok abban, hogy ezzel a programmal egy szép napot szereztünk az érintett családoknak, gyerekeknek, amelyre később is örömmel emlékeznek vissza