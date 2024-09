Bakondi György: Magyarországon nem tartózkodnak illegális migránsok

Bakondi György kiemelte: a migrációval kapcsolatos magyar kormányzati tevékenység és a nyugat-európai között fontos különbség, hogy a magyar kormány - a lakosság többsége által támogatott - álláspontja szerint nem szabad illegális átlépőket beengedni a zöldhatáron, a menekültkérelmeket az Európai Unió határain kívül, Szerbiában, a magyar nagykövetségen lehet intézni.

Nyugat-Európában mindenkit beengednek, azt követően bírálják el a menekültkérelmeket.

Ez növeli a feszültségeket az integráció területén, például a közbiztonság és a vallási kapcsolatok viszonylatában. Ki kellene utasítani azokat, akik nem jogosultak menekült státuszra, de ez rendkívül költséges és "nem is nagyon sikerül" – tette hozzá.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ez a feszültség növeli az emberekben a félelmet, az idegességet, a bizonytalanságot, ami politikai hatásokkal járt, érezhetően megmutatkozott egyes közelmúltbeli választásokon - közölte.

Bakondi György szerint a súlyos terrorcselekmények utáni politikai megnyilatkozásokat próbálja "most aztán gyorsan aprópénzre váltani" a német kormány azzal, hogy betiltaná a kés használatát, illetve felgyorsítanák a kitoloncolási eljárásokat.

A brüsszeli bürokrácia azt akarja, hogy Magyarország is engedje be az illegális migránsokat, itt bírálják el a kérelmeket, és azután irányítsuk vagy szállítsuk haza azokat, akik nem jogosultak menekültstátuszra, az Európai Unió Bírósága ítéletet is hozott ezért – emlékeztetett a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.