Megszúrta magát egy nő, hogy szabadulhasson

Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen aki 2021 áprilisától kezdve féltékenységből rendszeresen bántalmazta barátnőjét. Júniusban egy szórakozóhelyről hazafelé tartva annyira erősen megütötte, hogy a nő eszméletét vesztette, majd egy hozzátartozójuk lakására vitte, ahol követelte, hogy lépjen be a közösségi oldalakra és mutassa meg milyen bejegyzéseket tett ki.

A nő ezt nem tette meg, ezért a férfi egy székre ültette és órákon keresztül ütötte. A nő végül úgy tudott kiszabadulni a lakásból, hogy combon szúrta magát egy késsel, hogy orvosi ellátásra legyen szüksége.

Miután kijött a kórházból, a férfi ismét megtalálta őt a nő munkahelyén és az utcán ököllel arcon ütötte, majd egy szórakozóhely mosdójában is szintén megütötte őt és a segítségére siető ismerősét is. A férfi a kapcsolatuk alatt a nő tudomása nélkül számos alkalommal készített róla pornográf anyagokat, amiket bosszúból a szakításuk után közzétett a közösségi média oldalain is. Az ügyészség a büntetett előéletű férfivel szemben börtönbüntetést indítványozott.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Nógrád megyében is letartóztattak egy férfit, aki rendszeresen bántalmazta élettársát, volt, hogy annyira megütötte, hogy eltörte annak állkapcsát. Miután kiszabadult a börtönből ismét bántalmazta a nőt. A Balassagyarmati Törvényszék 6 év 6 hónap börtönbüntetésre súlyosbította az ítéletet.

A rendszeresen alkoholt és drogot fogyasztó férfi többször megrúgta, megütötte terhes élettartást, majd elnyomott rajta egy égő cigit. A pár gyerekei végignézték a támadást, a szakértők szerint a férfi ezzel súlyosan veszélyeztette az érzelmi és erkölcsi fejlődésüket. A férfit eltiltották minden olyan foglalkozástól, ahol gyerekekkel érintkezhetne.

Szüleihez menekült és végül apja mentette meg azt a nőt, akit a párja bezárt és bántalmazott. Amikor elengedte, a férfi megfenyegette, hogy megöli ha feljelenti. A férfi ellen vádat emeltek.

Egy péceli férfi pedig azt gondolta, hogy a párja megcsalja, így amikor éjszaka részegen hazaért a hajánál fogva lerántotta a nőt az ágyról és ütötte a testét miközben azt kiabálta megöli őt. A férfi késért ment a konyhába, de ahogy a nő észrevette, menekülni kezdett, de utolérte őt az utcán, letérdeltette és megvágta a nyakát. Életéért könyörögve a férfi lejjebb engedte a kést egy pillanatra így a nő el tudott menekülni egy erdős részre ahol nem érte utol a férfi. Emberölés kísérlete miatt emeltek ellene vádat.