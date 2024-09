Továbbra is várják a bátor és elszánt tartalékosnak jelentkezőket a Magyar Honvédséghez

Miczki László szakaszvezető: Több társam keresett meg azzal kapcsolatban, hogy gondolkozik a tartalékos szolgálaton, de még bizonytalan.

Én azt tanácsoltam nekik, hogy mindenképpen vágjanak bele, próbálják ki magukat, hiszen nemcsak a saját tűrőképességük határait tudják feszegetni, hanem önbizalmat kapnak, megerősödnek az elvégzett feladatoktól, és rengeteg sikerélménnyel gazdagodnak.

Megtudják önmagukról, hogy miben kell még fejleszteni magukat, például fizikailag vagy mentálisan is.

Mondhatjuk, hogy az alapkiképzésen húzzák, motiválják egymást a fiatalok?

Miczki László szakaszvezető: Igen, és rengeteg embert tudnak megismerni. Sok barátság is kötődhet, hiszen a tartalékosok főként a civil életből jönnek, és a személyes élettörténetekből is tanulhatunk, illetve olyanokat ismerhettünk meg így, akikkel egyébként nem találkoztunk volna. Rengeteg barátság szövődött, jómagam is sokakkal tartom a kapcsolatot.

Fotó: Polyák Attila - Origo

Főtörzszászlós úr a mindennapokban mennyire találkozik tartalékosokkal Lászlón kívül?

Balog Sándor főtörzszászlós: Napi szinten, mert ebben az évben már 11 osztályunk van, elindult a honvéd kadét képzés Gödöllőn is, és egy kollégámmal közösen oktatjuk a fiatalokat. A gödöllői tartalékos ezredhez napi szinten megyünk. Most az olimpikonok is ott vannak kiképzésen, és a célunk az, hogy a honvéd kadétokat megismertessük a sportolóinkkal, mert az olimpikon sportolók magas teljesítményt nyújtottak, most pedig tartalékosként is helyt szeretnének állni.

Ez megerősítheti a fiatalokat abban, miért érdemes tanulni, fejlődni, és motiválhatja őket abban, hogy tartalékos szolgálatot vállaljanak, vagy honvéd kadétként leérettségizzenek, és utána az Altiszti Akadémiára vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezzenek, hiszen ott például plusz pontokat is kaphatnak a felvételi eljárásban.

Mennyire fontos a példaképek, ismert emberek, véleményvezérek szerepe a fiatalok motiválásában? Ennek hatására vállalhatnak-e többen tartalékos szolgálatot?