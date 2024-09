Brüsszel meg akarja menteni Magyar Pétert a lopási botrányában

Mentelmi ügyek az EP-ben

o Ilaria Salist bűnszervezetben, bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérletével gyanúsították meg Magyarországon, miután társaival ártatlan emberekre támadtak, azonban az olasz Zöldek és Baloldal Szövetsége párt felvette őt az EP-listájára, a 2024 júniusában megrendezésre került EP-választáson pedig mandátumot is szerzett, így jelenleg is szabadlábon van, pedig amennyiben a bíróság jogerős ítéletben kimondta volna a bűnösségét, akár 16 évig terjedő fegyházbüntetésre is ítélhették volna.

o 2023 februárjában az EP megszavazta Marc Tarabella és Andrea Cozzolino mentelmi jogának felfüggesztését. Mindketten a "Qatargate" korrupciós botrányhoz köthetők, azzal vádolják őket, hogy kenőpénzeket fogadtak el Katar és Marokkó javára politikai támogatásért cserébe. A Jogi Bizottság (JURI) egyhangúlag javasolta a felfüggesztést, amelyet a belga hatóságok kérelme alapján hajtottak végre.

o Az EP 2023. március 31-én felfüggesztette Donáth Anna mentelmi jogát. A döntést szintén a jogi bizottság javaslatára hozták meg, miután a kecskeméti bíróság rágalmazási ügye alapján indult az eljárást.

o Az EP 2024 februárjában megszavazta Eva Kaili görög EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, 20.000 és 150.000 euró közötti közpénzek csalárd elköltésével vádolják.

o Az EP 2023 júniusában megszavazta Alexis Georgoulis görög EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, akit nemi erőszakkal és testi sértéssel vádolnak egy 2020-as brüsszeli eset kapcsán. Emellett felfüggesztették Maria Spyraki mentelmi jogát, akit csalással gyanúsítanak.

o Az EP 2023 áprilisában úgy döntött, hogy nem függeszti fel Nils Ušakovs és Andris Ameriks EP-képviselők mentelmi jogát. Lettország ezt kenőpénz és hivatali visszaélés vádjai miatt kérte. Az EP Jogi Bizottsága azt javasolta, hogy maradjon meg a mentelmi joguk, mivel a vádak politikai indíttatásúak lehetnek.

o Kovács Béla esete: az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentette az Ügyészségen, az EU intézményei ellen, Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt. A Legfőbb Ügyészség indítványozta, hogy az EP függessze fel Kovács mentelmi jogát. Az EP hónapokig nem tárgyalta az ügyet. 2015 januárjában bejelentették, hogy februárban megtárgyalja az ügyet, de időhiány miatt ez elmaradt. Végül március 9-én került erre sor. Május 6-án meghallgatták Kovács Bélát, később pedig Polt Péter legfőbb ügyészt. A bizottság szeptember 14-i ülésén javasolta Kovács mentelmi jogának a felfüggesztését. A bizottság később elfogadta az indítványt, azzal a megszorítással, hogy a képviselő tovább végezheti az EP-i munkáját, és csak jogerős bírósági ítélet esetén lehet gyanúsítottként kezelni, illetve letartóztatni. Az EP október 14-i plenáris ülésen megszavazta a jogi bizottság előterjesztését, így a mentelmi jogának felfüggesztésével Kovács Béla kihallgathatóvá vált. Kovács Béla tagadta az ellene és felesége ellen megfogalmazott vádakat és jelezte, hogy lemond EP-képviselői mentelmi jogáról. Morvai Krisztina, a volt jobbikos EP-képviselő, szembement pártja hivatalos álláspontjával, és Kovács Béla mentelmi jogának megvédéséért érvelt. Míg a Jobbik vezetői a mentelmi jog felfüggesztését támogatták a kémkedés vádja miatti büntetőjárás indításának érdekében, Morvai egy nyílt levélben arra figyelmeztetett, hogy a mentelmi jog elengedhetetlen garancia a politikai visszaélések ellen. A párt nem egyeztetett Morvaival ebben a kérdésben, és nem támogatta álláspontját.