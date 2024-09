Ezekre az útlezárásokra kell számítani Budapesten

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az árvíz miatt változott a tömegközlekedés menetrendje Budapesten. Szerdán pedig több HÉV-állomást is lezártak. Csütörtökön délelőtt újabb intézkedéseket vezettek be, mivel elöntötte a víz Óbudát.

Még néhány nap, és a fővárosban is tetőzik a Duna, ezért egyre több a forgalomkorlátozás a rakpartok környékén. A Clark... Posted by Magyarország Kormánya on Thursday, September 19, 2024

A BKK tájékoztatása szerint Budapesten lezárták a Budai és a Pesti alsó rakpartot, valamint a Margitszigetet, ami gyalogosan is csak az Árpád híd felől közelíthető meg. Lezárták az Óbudai-szigetet és a Népszigetet is. Az Árpád fejedelem útján kifelé az Üstökös utcánál csak egy sáv járható. Lezárták a III., Királyok útját az Emőd utca és a Pünkösdfürdő utca között, a Pünkösdfürdő utcát a Királyok útja és a Kossuth Lajos üdülőpart között, illetve a Pók utcát is.

Lezárták a Clark Ádám téren a gyalogos- és kerékpáros aluljárót. A Margit híd budai hídfőjénél kialakított ideiglenes HÉV-peront a kerékpárosok NEM használhatják. Lezárásra kell készülni a XXII., Duna utcai aluljáróban is.

A rakpartok lezárása miatt jelentős torlódásra kell készülni, ezért a közösségi közlekedés igénybevételét ajánlják.

A budapesti tömegközlekedést érintő változások

Az M2-es metró a Batthyány téren nem áll meg. A nagyobb kapacitású 39-es autóbusz mellett a Széll Kálmán tér és a Batthyány tér között 39A autóbusz közlekedik.

terelve közlekedik, nem érinti a Nánási út, a Silvanus sétány, a Pók utca és Aquincum megállót a Göncz árpád városközpont felé. A hétvégén nem közlekedik az N2-es nosztalgiavillamos és a 226-os autóbusz.

Rendezvény miatt lezárások

A rendőrség beszámolója szerint szeptember 20-án delegáció és rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest I., IV., V., VI., VIII., IX., és XIV. kerületében - írja a police.hu.