Budapesten is elindul az új ügyeleti rendszer – a változás a betegek érdekét szolgálja

Miért volt szükség az orvosi ügyeleti rendszer megváltoztatására?

Orvosi ügyelet eddig is működött az ország számos pontján. Azt láttuk, hogy településenként eltérő megoldást találtak az orvosi ügyeleti rendszerre. Az önkormányzatok feladata volt ugyanis, hogy éjszaka is legyen ellátás. Az önkormányzatok pedig vagy külön orvosokkal, vagy cégekkel szerződtek – a cégek pedig alvállalkozó orvosokat vontak be. A betegek sokszor arról számoltak be – és a menőknek is ez volt a tapasztalatuk –, hogy meglehetősen esetleges volt, hogy megfelelő ellátást kapjanak.

A páciensek esetenként el sem tudták érni telefonon az ügyeletet, vagy ha mégis felvette valaki a telefont, orvosuk nem volt, aki segíthetett volna, így csak annyit mondtak: hívják a mentőket.

Az önkormányzatok egyre nehezebben is tudták finanszírozni az orvosokat, cégeket, akik az ügyeletet biztosították. Több polgármester úgy nyilatkozott, hogy a rendszer már fenntarthatatlan.

Egyebek mellett ezért is született meg a döntés, hogy jöjjön létre egy egységes, átlátható rendszer, amelyben az állam leveszi az önkormányzatok válláról a terhet és a betegek jobb minőségű ellátást kapnak, ráadásul az ország minden részén– hiszen ugyanez a rendszer működik vidéken már körülbelül másfél éve, ami most október elsejétől Budapesten is elindul.

Természetesen most is működik a fővárosban ügyeleti rendszer, ahol papíron talán minden rendben is van – kerületenként elvileg 2-2 orvos ügyel és lát el betegeket. A gyakorlatban azonban sajnos ez eddig nem így működött – számos esetben hiába hívta az ügyeletet a beteg, nem talált bent orvost, vagy ha volt is orvos, nem lehetett ellenőrizni, hogy valóban megfelelő ellátást kapott-e a páciens. Ráadásul ahány kerület, annyiféle ügyeleti megoldás, a telefonszám is mindenhol más – aki nem ismerte a rendszert, sok esetben nem is tudott eligazodni, hogy milyen számot kell hívni, ha baj van.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője

Milyen tapasztalatok alapján dolgozták ki az új rendszert?

Évtizedeken át működtettünk ügyeleteket, például Szombathelyen, vagy Pilisvörösváron. Ezen kívül száznál is több ügyeleti egység operatív irányításának feladatát is elláttuk az ország különböző részein. Ezután Hajdú-Bihar megyében zajlott egy féléves modellprogram, amikor azt vizsgáltuk, hogyan működhet a legjobban, leghatékonyabban az ügyeleti rendszer. Tehát bőven volt tapasztalatunk. Azt láttuk, hogy aki délután négy óra és este tíz óra között fordul orvoshoz – mert mondjuk estig dolgozik, és nem tud háziorvosi rendelési időben orvoshoz menni –, általában valamilyen háziorvosi problémával keresi fel az ügyeletet, vagy esetleg azért, hogy gyógyszert írasson fel. Aki este tíz óra után fordul az ügyelethez, általában akut panaszokkal jelentkezik, így ezekben az esetekben leginkább sürgősségi ellátást igényel. Ennek a tapasztalatnak az alapján határoztunk meg két időszakot:

az egyik a délután négytől este tízig tartó időszak, amikor háziorvosokat vonunk be az ügyeleti ellátásba, a másik pedig az este 10 és reggel 8 óra közötti időszak, amikor átvesszük a sürgősségi ügyeletet, és biztosítjuk a betegek ellátását.

Garantált szolgáltatást nyújtunk, országszerte jól működik a rendszer már másfél éve. Természetesen alaposan megvizsgáltuk a budapesti jellegzetességeket és azokhoz igazodva kezdi meg működését október 1-től az új fővárosi ügyeleti rendszer.