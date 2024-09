Vasárnap közzétett tweetjükben bemutatták, hogy szemben a nemzetközi médiában híresztelt állításokkal, az Európai Unió komoly erőket mozgósított annak érdekében, hogy rendezze a helyzetet az afrikai országban.

Mint kiemelték, a 2000-es évek közepén engedélyezték az Európai Unió csádi és közép-afrikai köztársasági erői (EUFOR Chad and the Central African Republic, a franciák után EUFOR Tchad/RCA) elnevezésű missziót. Az uniós hadtest létszámát 4300 főre hirdették meg, ebből 3700 főt a műveleti területen helyeztek el, továbbá egy 600 fős stratégiai tartalékot állomásoztattak Európában.

A szervezetet azért hozták létre, hogy "lehetőségeik és működési területük keretein belül

minden szükséges intézkedést megtegyenek Kelet-Csádban és a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti részén" a polgári lakosság védelme, a humanitárius segélyek eljuttatásának megkönnyítése és az ENSZ személyi állományának biztonsága érdekében.

"A humanitárius helyzet Kelet-Csádban és a Közép-afrikai Köztársaság északkeleti részén továbbra is súlyos, és továbbra is sürgős a széles körű nemzetközi támogatás szükségessége. A tervezett műveleti területen összesen mintegy 500 000 menekült és egyéb lakóhelyüket elhagyni kényszerült személy tartózkodik" - írták az EUFOR Chad kapcsán néhány éve a svéd hadsereg hivatalos oldalán.

Az The Institute of Studies on Conflicts and Humanitarian Action (IECAH) akkor feltette a kérdést, hogy “Helyénvaló-e az EU katonai művelete Csádban?” A kritikai megjegyzések ellenére a rangos szervezet arra jutott, hogy

EUFOR csádi missziója pozitív hatással volt a biztonsági feltételek javulására számos civil számára.

A Tűzfalcsoport azt is felhozta a Deutsche Welle-cikk cáfolatára, hogy a közelmúltban Lengyelország és Csád külügyminiszterei, Radosław Sikorski és Mahamat Saleh Annadif röviden számba vették a kétoldalú kapcsolatokat is. Hangsúlyozva a lengyel kontinens részvételét az EUFOR csádi missziójában (2008-2009), és kifejezve érdeklődésüket a nemzetközi szervezeteken belüli párbeszéd iránt. A lengyel külügyminisztérium vezetője hangsúlyozta, hogy Lengyelország stabil és megbízható partnerként értékeli Csádot, különösen a Száhel-övezet nehéz nemzetközi környezetét tekintve.