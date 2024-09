Csapdát állított a rendőröknek egy esztergomi férfi, egy kommandós meghalt

Egy esztergomi férfihoz mentek ki a rendőrök és a Terror Elhárítás kommandósai, mert többször is fenyegette a hatóságokat, és a környéken agresszívnak ismerték. A férfi azonban csapdát állított. Felgyújtotta a házát, majd amikor a kommandósok be akartak hatolni a házba, felrobbantotta azt. A robbanásban a férfi, és az egyik kommandós is meghalt. A szörnyű eset 1 éve történt.

Az Esztergom külső részén élő férfi ellen körözés volt kiadva, azonban nem ment be a rendőrségre, valamint egy korábbi, hivatalos személy elleni erőszak miatti ügyben eljárás volt vele szemben, ezért akarték elfogni tavaly, tavaly szeptember 20-án. A rendőrség a TEK segítségét kérte, mivel a környéken többen is feltűnően agresszívnak ismerték a férfit. Ezen felül többször is életveszélyesen fenyegette a hatóságok, mert szerinte nem védték meg, amikor a rengeteg adóssága miatt lefoglalták az autóját. A rendőrök és a TEK kommandósai délután kimentek a férfihoz, arra azonban akkor még nem számítottak, hogy csapdát állított nekik. Csapdát állított a kommandósoknak egy esztergomi férfi, felrobbantotta a házát tavaly szeptemberben.

Fotó: Csudai Sándor - Origo Csapdát állított és robbantott A terepviszonyok rosszak voltak a helyszínen, földes út vezetett a férfi esztergomi házáig, valamint nem volt közvilágítás, ezért mindenképpen be akarták fejezni az akciót még sötétedés előtt. A rendőrök és a kommandósok körülvették az épületet, majd többször is felszólították a férfit, hogy jöjjön ki a házból és adja meg magát, ez azonban nem történt meg. Csak a teraszig jött ki, onnan beszélt egy túsztárgyalóval 4,5 órát, de ez vezetett eredményre. A férfi viselkedése nagyon hullámzó volt, néha úgy tűnt, hogy meg fogja adni magát, máskor pedig agresszív lett. Később a férfi visszament a házba, benzint locsolt szét, amit meggyújtott. A protokoll szerint az emberi élet megmentése a legfontosabb, ezért a TEK úgy döntött, hogy behatolnak a házba, így megmentik és el is fogják a férfit, még mielőtt besötétedne. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd A kommandósok egy páncélozott autó mögött jutottak el a kapuig. Amikor azt kinyitották, egy sorban felzárkóztak az ajtó előtt. Ahogy kinyitották a bejárati ajtót, a ház egyből berobbant. A kommandósok be sem jutottak az épületbe. Mint kiderült, a férfi már várta őket, és amint nyílt az ajtó, egy flexszel belevágott a gázpalackba, ami berobbant. A kommandósok métereket repültek, az egyikük meghalt A robbanás olyan erejű volt, hogy a kommandósok 8 métert repültek. Voltak akik a közeli tóba estek, vagy annak a partjára, mások a törmelék alá szorultak. A helyszínen lévő egészségügyi csapat egyből dolgozni kezdett, de nem nem volt egyszerű dolguk, mivel a TEK-eseket a tóból kellett kimenteniük, vagy a törmelék alól kihúzniuk. Amint a mentők is odaértek, ők elkezdték a mentést. Az egyik kommandós, Kónya Gábor Lajos olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt. Később a férfi holttestét a törmelékek között találták meg.

A sérülteket Esztergomba és Budapestre vitték kórházba. A robbanás miatt szinte mindegyik kommandósnak eltört valamelyik bordája és az orra,

valamint égési sérüléseik lettek. A robbanás után Pintér Sándor belügyminiszter is kiment a helyszínre. Ugyanígy tennének A történtek másnapján Hajdu János, a TEK-főigazgatója sajtótájékoztatót tartott az ügyben. Elmondta, hogy a robbanásban 8 TEK-es és három tűzoltó sérült meg. Kiemelte, hogy szakszerűen jártak el az ügyben. A főigazgató azt mondta, hogy ha holnap lenne egy ilyen bevetésük, akkor is ugyanezeket a módszereket alkalmaznák. Hozzátette, hogy a behatolást azért kezdték meg, hogy megóvják a férfi életét a tűztől. Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!





