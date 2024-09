Megúszhatja a börtönt az a nyíregyházi nő, aki végignézte, ahogy nevelt gyereke megfullad, de nem segített

Egy nyíregyházi nő és élettársa két kiskorú gyerekével élt egy albérletben, amikor tavaly januárban elhelyezték náluk a két és fél éves Sanyikát, és annak egy éves lánytestvérét. A gyerekek anyja egy anyaotthonban élt a legkisebb gyerekével.

Kiderült a gyerekeket azért vették el az anyjuktól, mert felmerült a gyanú, hogy az apjuk a lány nevelőapja lehet. Emellett gyerekek rossz életkörülmények között éltek.

Ebben az autóban találták meg a halott kisfiú holtesttét.

Fotó: Origo

A nevelőszülőknek a befogadott gyerekek mellett még két saját gyerekük is van gy 13 éves és egy 7 éves.

A két és fél éves Sanyikával a nevelőanyja soha nem bánt jól. Rendszeresen megverte, éheztette, sőt még gyerekorvoshoz sem vitte. A nevelőanya mindig becsmérelte a kisfiút és lealacsonyítóan beszélt róla másoknak.

Sanyika az alultápláltság és a kegyetlen körülmények miatt folyamatosan fogyott.

Tavaly április közepén egyik este a gyerek vacsora közben félrenyelt és megfulladt.

A nevelőanyja azonban nem segített rajta, mentőt sem hívott hozzá. A kisfiú életét csak az azonnali orvosi segítség menthette volna meg, ezt viszont nem kapott.

Ezután a nő a gyerek holttestét az autója csomagtartójába rejtette, majd elment otthonról. A nő két napon keresztül a kocsija csomagtartójában a kisfiú holttestvérével közlekedett Nyíregyházánt. Még a rokonaihoz is elment, de ott sem árulta el senkinek a történteket.

Végül tavaly április 15-én szombat hajnalban egy autó állt meg a nyíregyházi rendőrkapitányság előtt, majd egy férfi azzal ment be a rendőrségre, hogy egy halott kisfiú van a csomagtartójában.

Először nem lehetett tudni, hogy mi okozta a gyerek halálát, akit magzatpózban, ökölbe szorított kézzel találtak meg. A kisfiú nagymamája szerint, Sanyikát a nevelőszülei gyilkolták meg, akik minden áron el akarták kerülni, hogy a gyerek találkozzon az édesanyjával.

Utoljára pénteken, amikor az édesanya hívta őket, azt mondták neki, hogy nem tud beszélni a gyerekkel, mert kórházban van. Ekkor azonban a kisfiú már halott lehetett.

A nagymama pedig elmondta, hogy nem érti miért nem hívtak mentőt a fuldokló kisfiúhoz, majd hozzátette, hogy a gyerek öt hónapos korától egyedül evett, így nem tudja elképzelni, hogy magától fulladt meg.

A fiú nevelőanyja a tragédia után öngyilkos akart lenni. A nő állítólag a saját apját is felkereste, hogy elbúcsúzzon, ezt támasztja alá az is, hogy állítólag egy búcsúlevelet is találtak az autójában. Végül szombat hajnalban talált rá a férje és az apósa egy erdőben. Ezután mentek el a férjével közösen a rendőrkapitányságra, ahol a férfi azzal ment be a rendőrségre, hogy egy holttest van a csomagtartóban.