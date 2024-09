David Pressmann amerikai nagykövet Soros György magánegyetemén, a budapesti CEU-n tartott előadásában foggal-körömmel védte az Amerikai Egyesült Államok támogatását élvező, civilnek álcázott, valójában agresszív politikai nyomásgyakorlást végző szervezeteket. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt semmilyen fenyegetés sem tántoríthatja el attól, hogy nyilvánosságra hozza a készülő vizsgálati jelentéseit - írta a szervezet.

Ha valaki érteni akarja, hogyan működik a politikai nyomásgyakorlás a nyílt műveletek korában, a Szuverenitásvédelmi Hivatal oldalán elolvashatja a The Washington Post erről szóló írását. Az amerikai nemzetbiztonsági deep state bennfentes véleményvezére, David Ignatius már 1991-ben a kémek nélküli puccsok új világáról írt. Az amerikai hegemónia fénykorában megjelent cikkében úgy fogalmaz: a titkos, fedett műveletek kora véget ért, a hidegháború végével beléptünk a nyílt műveletek korába.

Kifejti, miként privatizálta a CIA a kormánybuktatást, pontosabban szervezte ki azt a nyílt ügynökök hálózatának, amely az 1980-as évektől nyilvánosan teszi azt, amit a CIA addig titokban: pénzt, kiképzést és támogatást adnak az amerikai érdekeket képviselő politikai szervezeteknek és aktivistáknak, és megszervezik a szintén általuk finanszírozott külföldi sajtótermékek propagandatevékenységét. Ignatius kulcsfontosságú nyílt ügynökként mutatja be Soros Györgyöt, és kifejti, hogy a nyílt műveletek cukrosbácsija innentől kezdve a CIA helyett az a National Endowment for Democracy, amely azóta is számos Magyarországon működő politikai szervezetet és sajtótermékeket finanszíroz - olvasható a szervezet közleményében.