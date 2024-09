Fidesz: Magyar Péter hazudott, volt Gyurcsány-párti polgármester szervezi neki a pártot Dombóváron!

Szabó Loránd korábban 2002 és 2009 között az MSZP és az SZDSZ színeiben, majd 2010-től 2019-ig függetlenként és egy helyi egyesület élén vezette a várost, kampányát korábban Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is segítette. 2012-ben felbujtóként elkövetett sikkasztásért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de előzetes mentesítést is kapott, így nem számít büntetett előéletűnek, maradhatott polgármester. Most Tisza szigetet alapított Magyar Péter kötelékében.

Magyar Péter hazudott! DK-s volt polgármester szervezi neki a pártot Dombóváron! Magyar Péternek Gyurcsány nem probléma! – mindezt már Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője mondta legújabb videójában.