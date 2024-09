Drasztikusan megváltozik az idő, ez lehet az utolsó strandolós hétvége

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szombat

Napos időre van kilátás, melyet gomoly- és fátyolfelhők tarkítanak. Helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A déli és délkeleti szél több helyen megerősödik. A hajnali órákban a hőmérséklet általában 14 és 21 fok között mozog. Délutánra a hőmérséklet 28 és 33 fok közé emelkedik.



Vasárnap

Igazi strandidőre számíthatunk, amit érdemes kihasználni! Sok napsütés várható, gomoly- és fátyolfelhők tarkíthatják az eget, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Szinte országos hőség lesz, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.



Hétfő

Sokfelé várható eső, zápor és zivatar. Az ország nyugati felén kiadós esőzés is lehet. A délkeleti szél napközben megélénkül, időnként megerősödik, estére viszont északnyugatira fordul. A napok óta tartó hőség véget ér, és fokozatos lehűlés kezdődik. A hőmérséklet napközben már csak 19 és 30 fok között alakul.



Kedd

Északkeleten továbbra is erősen felhős maradhat az ég, míg másutt a felhőzet felszakadozik, és hazánk nagy részén több órára előbújhat a nap. Már csak keleten és északkeleten várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk lesz, időnként erősebb széllökésekkel. A hőmérséklet délután 20 és 27 fok között alakul.



Szerda

Sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor. Mérsékelten meleg lesz, napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.