Egyre nagyobb bajban a SPAR - heti összefoglaló

– A szlovák környezetvédelmi miniszter ezért elsőként jelentette be, hogy kormánya nem fogja teljesíteni az elvárást, ami érthető és észszerű reakció – magyarázta. Hortay Olivér hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a világ szén-dioxid-kibocsátásának mindössze hét százalékáért felelős, de az európai cégeknek és háztartásoknak már most is többszörös árat kell fizetniük az energiáért, mint más nagy régiókban. Szerinte gazdasági, környezetvédelmi, vagy morális szempontból már a jelenlegi állapot sem indokolható, de az árak további mesterséges emelésére aztán tényleg semmi szükség sincs.

Használtautópiaci forgalmi rekord dőlhet meg idén

Idén megdől a használtautó-piac forgalmának 2022-ben elért 825 ezres csúcsa, ugyanis az év első kétharmadában több mint 11 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le a belföldi használtautó-piac annak ellenére, hogy a lakosság a tartós fogyasztási cikkek vásárlását is visszafogta.

A hazai használtautó-piac forgalmát idén elsősorban az hajtja, hogy a lakosság egy része a jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit. Mivel az importautók iránt még mindig stagnál az érdeklődés, a vásárlók zöme továbbra is a belföldi piacra koncentrál, ezt a folyamatot segíti, hogy az átlagárak stabilizálódtak, sőt, egyes szegmensekben árcsökkenés is zajlott. A hazai folyamat pedig látható szinkronban van azzal az uniós tendenciával, miszerint jelentősen csökkent augusztusban az új autók forgalomba helyezése a közösségben.

A Tesla Model3 Performance tesztje

Fotó: Stefler Balázs / Stefler Balázs

A Groupama is több százmilliós árvízkárral számol

Már hétfőn megerősítette kárszakértői jelenlétét a hétvégi heves viharok és esőzések miatt a Groupama Biztosító az ország északnyugati és északi régióiban, így készen áll arra, hogy segítséget nyújtson azon ügyfeleinek, akiket árvíz- vagy viharkár ért – derül ki a biztosító csütörtöki közleményéből, mely szerint a társaság többszáz millió forintos kárkifizetésre számít. A Groupama hangsúlyozta, hogy a lakásbiztosítások átfogó védelmet nyújtanak, amely magában foglalja az árvízkárok fedezetét., ez alól csak az ártéri ingatlanok jelentenek kivételt, ahol, a biztosítók általában kizárják az árvíz kockázatát. Hozzátették, hogy a biztosítási fedezet nemcsak a közvetlen károkra terjed ki, hanem a közvetett károkra is.