Lehetetlen féken tartani az ámokfutó elektromos rollereseket

Lovas Károly vezetéstechnikai szakértő az Origónak elmondta, hogy egészen július 16-ig az elektromos rollerek besorolását nem tudta értelmezni a KRESZ, de mivel ma már olyan rollerek is vannak, amelyek akár 80-90-nel is képesek menni, ezért úgy gondolták, hogy valamilyen módon be kellene illeszteni a közlekedés rendjébe, hiszen ekkora sebességnél könnyen lehet vele súlyos balesetet okozni, de akár a parkoló autókat is könnyen meg lehet velük húzni.

Elektromos roller: ezekre a rollerekre kell biztosítást kötni

Fotó: Origo

Hiába elektromos roller, kell rá biztosítás

Miután már az elektromos rollerek is közlekedési eszköznek számítanak, így a kötelező biztosítási rendszer is vonatkozik ezekre az eszközökre, ami azt jelenti, hogy aki rollerrel vagy más járművel közlekedik, annak kötetező, hogy legyen biztosítása.

A szakértő hozzátette, hogy ebben az esetben a biciklikre is kellene biztosítást kötni, de azokra nem lehet, mivel nem rendelkeznek rendszámmal, így nem lehet megállapítani, hogy van-e rajtuk biztosítás vagy sem. Az igaz, hogy a rollereken sincs olyan jel, ami alapján be lehetne azonosítani annak tulaját, illetve a biztosítás létezését, de emiatt találták ki azt, hogy

a rollereseknek mindig maguknál kell hordaniuk a kötelező biztosítás megkötése után kiállított igazolást.

A biztosítási összeg mértéke az alkuszok tapasztalati szerint éves szinten nem haladja meg a 10 ezer forintot. Ezt az összeget viszont érdemes kifizetni a biztosításra, nem csak a büntetés elkerülése érdekében, hanem mert a nagyobb rollerekkel könnyen milliós károkat is lehet okozni.

Annak érdekében, hogy könnyeben el lehessen dönteni melyik rollerre kell biztosítást kötni, két kategóriát hoztak létre. Az egyik a könnyű, vagy más néven gyengébbik elektromos roller, a másik kategóriába pedig az erősebb és nehezebb eszközök tartoznak. Tehát, ezekre a rollerekre kell biztosítás kötni:

a roller súlya meghaladja a 25 kilogrammot,

több mint 14 km/h-s sebességgel lehet vele közlekedni.

A könnyű és lassú elektromos rollert a KRESZ még biciklinek tekinti, azok viszont, amikre biztosítást kell kötni a segédmotor kategóriájába sorolja

- magyarázta Lovas Károly.