Prostituáltként dolgoztatta a barátnőjét egy férfi

A 27 éves férfi 2022 elejétől kezdve arra vette rá a kiszolgáltatott helyzetben lévő barátnőjét, hogy a lakásukon prostituáltként dolgozzon. Időközben a férfi börtönbe került, ezért a nő átköltözött a férfi szüleihez.

Az 55 éves férfi és az 54 éves nő befogadták, de cserébe továbbra is prostituáltként kellett dolgoznia.

Az összes megkeresett pénzét oda kellett adnia a párnak. A nő kilátástalan helyzetbe került, a szülők teljes kontroll alatt tartották. Előfordult, hogy próbált kibújni a szexuális szolgáltatások alól, vagy abba akarta hagyni a prostitúciót, ekkor a pár érzelmileg zsarolta, vagy megverte.

Forrás: Police.hu

Amikor a férfi kiszabadult a börtönből, tovább folytatta a barátnője futtatását.

A család ezek után már az interneten is hirdette a nő szolgáltatásait. Ez azonban nem hozott nekik elég pénzt, ezért külföldre vitték és ott futtatták prostituáltként.

Az ott megkeresett több mint 1 millió forintot elvették tőle, saját magukra költötték.

A nő májusban tudott megszökni a családtól.

A rendőrök szeptember 3-án fogták el a család tagjait. Az otthonukban kábítószert is találták, valamint az is kiderült, hogy lopták az áramot.

A család tagjait emberkereskedelem és kényszermunka miatt kihallgatták a rendőrök, őrizetbe vették és javasolták a letartóztatását.

Ahogy korábban megírtuk, egy szabolcsi településen élő 14 éves lány szerelmes lett egy nála idősebb férfiba, majd hozzá is költözött. Később azonban a férfi és az anyja arra kényszerítették, hogy kezdjen el prostituáltként dolgozni. Ha ellenkezett, vagy nem kereste meg a napi elvárt összeget, akkor megverték. A lány közben kétszer is terhes lett, de így is dolgoznia kellett.

Egy salgótarjáni férfi az ismerőse salgótarjáni házában fogva tartott egy nőt és arra kényszerítette, hogy idegenekkel szexeljen pénzért. Tisztálkodási lehetőséget nem biztosított neki, enni pedig csak egyszer adott neki egy nap. Az ismerős tudott róla, hogy a férfi a házában fogva tart egy nőt.

Egy magyar nő, az élettársa és a férfi anyja egy kiszolgáltatott helyzetű, gondokság alatt álló nőt dolgoztatott prostituáltként. A pénzét elvették és magukra költötték.