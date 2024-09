Így hadonászott a fegyverével egy férfi a Parlamentnél – videó

Ahogy az Origo korábban megírta, augusztus 28-án reggel, a Kossuth téri M2-es metró megállójának kijáratánál egy fekete ruhás férfi egy

fegyverrel hadonászott, közben pedig a többi embernek kiabált.

Mindezt látták az országgyűlési őrök, akik azonnal hívták a rendőrséget, valamint a Parlament előtt őrködő kollégáikat. A közelben járőröző rendőrök és az országgyűlési őrök és azonnal a férfihoz futottak, aki még ezek után is tovább folytatta az üvöltözést. A fegyver ekkor már nem volt a kezében, eltette az oldalán lévő tokba.

A rendőrök testi kényszert alkalmazva a földre vitték az őrjöngő férfit, megbilincselték és elvették tőle a fegyverét, ami be volt tárazva és ki volt biztosítva. Amikor átvizsgálták a ruháját, találtak nála egy viperát és több lőszert is. A szonda pozitív értéket mutatott nála, a férfi nem is tagadta, hogy korábban alkoholt ivott.

Az 51 éves ózdi férfi ellen a rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást. A kihallgatása után őrizetbe vették.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Közel 40 ember támadott meg egy családot Ercsiben. Gázpisztolyokkal, gumilövedékes fegyverekkel, botokkal, baseballütőkkel és autókkal támadtak, mert az egyik férfi nem vonta vissza a banda tagjai ellen tett feljelentését. A támadás során egy férfit legalább nyolcszor eltaláltak, de nem ő volt az egyetlen, akit eltaláltak a lövések. A támadók senkit sem kíméltek, ugyanis még egy 10 éves kislány is megsérült. A lövöldözésnek a rendőrök vetettek véget, a támadók egy részét a TEK-esek fogták el. Az ügyben tovább folyik a nyomozás.

Nagyjából 6-7 autóval és gyalogosan érkeztek a felfegyverkezett támadók, akik több embert is megsebesítettek, köztük Balog Attilát is, aki a Borsnak elmondta, a közel 40 fős banda az öccse, Zoltán háza elé érkezett. Mikor Attila hallotta a fegyverek hangját, akkor a banda elé sétált, akik azonnal lőni kezdtek rá a gumilövedékes fegyvereikkel. A férfit nyolc helyen találták el. Mindezt úgy, hogy a férfi név szerint ismerte a támadókat, és csak pár méterre álltak tőle.