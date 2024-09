Így száguldozott az autópályán, a forgalommal szemben Encsnél egy őrült sofőr - videó

Egy autós a forgalommal szemben száguldozott az M30-as autópályán csütörtök délután Szikszó és Encs között.

Mindezt kilométereken át tette úgy, hogy láthatóan akkor sem tűnt fel neki, hogy valamit rosszul csinálna,

amikor többen is jöttek szembe: még egy teherautó is. A sofőr valószínűleg nem vette észre, hogy rossz oldalon ment fel a pályára, ezzel azonban könnyedén tragédiát is okozhatott volna. A videót a Tények szerezte meg.

A vecsési bevásárlóközpontnál 2021 végén halálos baleset történt, ugyanezen azonban idén februárban egy másik a forgalommal szemben hajtott.

Az MKIF Zrt. forgalomfigyelő kamerái több hajmeresztő helyzetet is rögzítettek a hazai gyorsforgalmi utakon. Megtörtént, hogy egy műszaki hibás autót hátrafelé, a forgalommal szemben vontattak ki egy felhajtón.

Egy másik alkalommal egy autó lopakodott végig a leállósávon, lehajtótól lehajtóig. A szabályosan közlekedők jelzéseire sem volt hajlandó megfordulni. Végül egy kamionosnak volt mindegy, hogy éjszaka hol közlekedik, őt a rendőrök terelték át a megfelelő oldalra három kilométer megtétele után. A videót itt nézheti meg.

A Bpiautosok.hu taxis olvasója az Árpád hídon közlekedett Budáról Pest irányába, amikor egy forgalommal szemben közlekedő autó bukkant fel a belső sávban. A taxis jelzésére az eltévedt sofőr visszafordult, mielőtt nagyobb baj történt volna.

Júliusban ugyanitt három autó ütközött össze. A balesetben hárman meghaltak és többen megsérültek. A balesetet okozó férfi egy III. kerületi taxis nőhöz lépett oda, akinek a kocsija nyitva volt, miközben ő az autó mellett dohányzott. Ekkor a férfi bepattant az autóba. A nő ugyan megpróbálta megállítani a tolvajt, de az erősebb volt nála, ezért el tudott hajtani a taxival.

Fotó: MTI/MIHÁDÁK ZOLTÁN / MTI/MIHÁDÁK ZOLTÁN

Ezután az Árpád híd Pesti oldalán lévő lehajtóra hajtott, vagyis a forgalommal szemben érkezett meg a hídra 22 óra 20 perckor. Már a felhajtón nekiment egy autónak, de abban a balesetben senki nem sérült meg. A száguldó sofőr továbbhajtott, ekkor történt a tragédia. A margitszigeti lehajtó után, a hídon két autóval karambolozott, egy egy Suzuki Ignisszel és egy másik taxissal. A Suzukival frontálisan ütközött, ami a becsapódástól annyira megrongálódott, hogy a benne utazó két ember, 32 éves nő, és egy 34 éves férfi a helyszínen meghalt. Valamint a balesetet okozó férfi sem élte túl a karambolt. A rendőrség három ügyben folytat büntetőeljárást az elhunyt férfi ellen.