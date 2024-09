A korrupcióval gyanúsított Kiss Lászlóék pénzelték Karácsony Gergely könyvének kiadóját

Szociális ellátások szoros emberfogással

– ezzel a címmel jelent meg négyoldalas „támogatott tartalom” tavaly novemberben az akkor még létező Jelen című hetilapban az óbudai önkormányzatról, Kiss László polgármester nyilatkozatával, Tóth Ákos tollából, aki felelős kiadóként jegyzi Karácsony Gergely kampánykönyvét, a Falak helyett hidak című művet is. A 2013-ban alapított cégben a kezdetektől fogva tulajdonos Tóth Ákos, tulajdonostársa 2019 óta Lakner Zoltán, a Gyurcsány-kormány és a szocialisták régi tanácsadója, illetve Krajczár Gyula.

A Jelen és a Karácsony-könyv kiadása is a Liberty Press Kft.-hez köthető

Korábban a választási kampányra időzített könyvet is piacra dobott Karácsony Gergely.

Ez a kötet is annak a Liberty Press Kft.-nek a kiadásában jelent meg, amelynek korábban csaknem hatmillió forintot fizetett ki a fővárosi önkormányzat egyik cége egy tanulmányért. Ez a kiadó működteti a régi baloldali bizalmi ember, Lakner Zoltán által alapított Jelen című hetilapot.

A Liberty 2022-ben szerződést kötött a fővárosi Budapest Brand Nonprofit Zrt.-vel. A „Megvalósíthatósági tanulmány készítés, Budapest 150 médiahálózat létrehozása tárgyában” című vállalkozási szerződés hatálybalépésének dátuma 2022. június 1., a szerződés teljesítésének időpontja pedig 2022. július 31. volt. A tanulmányért a – többek között – kulturális tartalmak előállításáért felelős önkormányzati vállalat nettó 5,8 millió forintot fizetett ki a Liberty Pressnek.

A főpolgármester kampányra időzített könyvét az a Lakner-féle vállalkozás adta ki, amelynek előzőleg az önkormányzat egyik cége csaknem hatmillió forint közpénzt fizetett ki egy tanulmányra, és amely a korrupcióval vádolt óbudai önkormányzattal is szerződött „támogatott tartalom” megjelenítésére

- hangúlyozta cikkében a Magyar Nemzet.

A Liberty Press Kft. emellett számos más önkormányzati megbízást zsebelt be, de 2022-ben így is veszteséggel zárt. Kerekítve százmillió forintos nettó árbevétel mellett 21,4 millió forint veszteséget termeltek. A cég 2023-as beszámolója az ezeket bemutató állami honlapon valamiért 2024 szeptember elsején sem elérhető. A Liberty Press Kft. ellen eddig 11 végrehajtás indult, öt az idei évben, igaz, mára mindegyiket törölték. Időközben Lakner Zoltán, a súlyos pénzügyi problémákkal küszködő, nyomtatásban már meg sem jelenő Jelen eddigi főszerkesztője átigazolt a Magyar Hanghoz. Az átigazolás tényét Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója is megerősítette - írta a lap.