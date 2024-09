Az újabb fővárosi korrupciós ügy a hosszú évtizedek óta jellemző baloldali gyakorlatra világít rá

A felvételeken hallható, hogy az Üllői út 323. szám alatt épülő nyolcvanhat lakásos beruházásból az érintettek négy lakást tudtak maguknak „kikanyarítani”. Ezek közül kettőn a helyi polgármester és az alpolgármester, további kettőn pedig az álarcos alak felvételén beszélő, baloldali kötődésű személyek osztozhattak. Ha ez igaz, jogilag milyen büntetés várhat az érintettekre?

Ahhoz, hogy büntetés lehetséges mértékét adekvát módon körülírhassuk, az ügy összes körülményét ismernünk kellene. Ugyanakkor, ha a sajtóhírek alapján megismerhető gyanú beigazolódik, esetlegesen vesztegetés elfogadása bűncselekmény elkövetésével is összefüggésbe hozhatnak önkormányzati vezetőket. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele akár nyolc évet is elérheti. Mivel több bűncselekmény elkövetése is felmerült azonos személyek esetén, meg lehet említeni azt a lehetőséget, ha bűnhalmazatban bírálják el az adott cselekményeket. Amennyiben az utóbbi kategóriába tartozó bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felső határának együttes tartamát.

Fotó: Origo

Mikorra várható eredmény az ügyben?

Abban az esetben, ha vádemelésre kerül sor egy büntetőügyben, és nem születik az előkészítő ülésen teljes körű beismerésen alapuló ítélet, akkor az ügy bírósági szakban folytatódik, amelynek hossza számos körülménytől függhet. Ráadásul a korrupciós bűncselekmények differentia specificája, hogy nem a könnyen felderíthető bűncselekmények körébe sorolhatóak.