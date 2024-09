Gázpalackot robbantott élettársára egy zebegényi vasutas

A férfi a szoba közepere húzta a propán-butángáz palackot, bezárta az ajtót és az ablakokat, és ezt mondta a nőnek:

Sehova nem mész, itt döglessz meg velem együtt, mert mindkettőnket felrobbantom"

- idézte a szavait a Népszava 1970. augusztus 12-i száma.

A 141. számú őrház teteje a levegőbe repült, magasra csaptak a lángok.

A helyszíni szemle idején még füstölögtek az őrház romjai Forrás: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Életveszélyes állapotban

A hatalmas robbanás megrázta a Duna-parti Zebegényt 1970 augusztusának elején. Emberek szaladtak a lángoló épülethez, ahová hamarosan megérkeztek a tűzoltók is. Oltás közben egy gázpalackot vittek ki a tűzből a szomszéd telkére. Egy férfi pont arrafelé autózott, és azonnal a házhoz hajtott. Ő „ültette be" a sérülteket a kocsijába, és meg sem állt velük a kórházig. A 20 éves N. Istvánné bőrfelületének 55 %-án megégett, és 36 éves B. József is életveszélyes állapotba került az égési sérülései miatt. Nem sokkal ezután szólalt meg a Pest megyei Rendőr-főkapitányság telefonja.

A gázrobbanás lakhatatlanná tette a házat Forrás:Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

A felrobbant épülethez helyszíni szemlebizottság érkezett, amelynek tagja volt egy igazságügyi szakértő is, aki hamar megállapította, hogy gázrobbanás történt, de nem baleset. A szerkezet meleg volt, amikor kikerült a szabadba, a szelepet pedig zárva találta. Jelentéséből kiderült, hogy ha nyitva lett volna a szelep, „az erős gáz kifújásakor a palacknak le kellett volna fagynia, és ezt még a robbanáskor keletkezett hő sem lett volna képes felmelegíteni" – idézte a nem mindennapi esetet a Magyar Rendőr 1970. október 15-i száma.

A szelepnek semmi baja sem volt, vagyis hibátlanul működött,

a palackban pedig maradt még 7,6 kg gáz, vagyis a robbanást a maradék 3,4 kg gáz okozta, amit – akkor még nem tudták ki - valaki a levegőbe engedett.

Notórius gyújtogató

A két áldozat heteket töltött kórházban, amíg az orvosoknak köszönhetően végre kihallgatható állapotba került. A Vác-Szob vasútvonalon szolgáló MÁV-váltóőr egy év együttélés után már sokat veszekedett új élettársával. Egy héttel a robbanás előtt is kiabáltak egymással magányosan álló otthonukban. A nő azt mondta a nyomozóknak, a vasutas akkor egy pokrócot dobott a földre, amit benzinnel leöntött és meggyújtott. Neki sikerült eloltania a tüzet, de a robbanás napján tehetetlen volt. A szaklap szerint a „gyenge fizikumú" asszony a tragédia előtt csak sírt és sírt kétségbeesetten. Kiabált is, pedig tudta, hogy senki sem hallhatja meg, és kiszabadulni sem tudott, mert a férfi nem engedte meg. Így hát végighallgatta élettársa szidalmait és fenyegetőzését, és végignézte, hogy megpróbálja megölni mindkettejüket.