Öt egyszerű tipp, ami segít megelőzni a gerincproblémákat

A szakember elmondta, hogy az úszás mint univerzális javaslat a gerincferdülés kezelésére egy régen megdőlt tévhit és hibás gyakorlat. Az úszással eltöltött évek ebből a szempontból a megelőzés és a terápia tekintetében is elvesztegetett időt jelentenek, az úszás nem helyettesíti a gyógytornát.

A hanyagtartást fizikális és képalkotó vizsgálatok segítségével ortopédorvos tudja elkülöníteni a komolyabb, ferdülést okozó, fűzőkezelést vagy akár már gyermekkorban műtéti ellátást is igénylő gerincbetegségektől, ritkán fejlődési rendellenességektől. A szakorvos kiemelte, hogy az iskoláskor azért is kritikus időszak a gerinc egészsége szempontjából, mert a gyermekek mozgása az egész napos ülés miatt korlátozott, a testnevelésórákon jellemzően kevés a gimnasztika, a gyerekek stresszesek, ami szintén rontja a tartást, ráadásként nehéz iskolatáskát is kell cipelniük – ez utóbbi önmagában nem okoz gerincferdülést, de felesleges terhelést jelent.

A scoliosis (gerincferdülés) gyakorisága 1-3 százalék közé tehető, míg a Scheuermann-betegség a népesség 8-10 százalékát érinti. Felnőtt korban a gerincbántalom a leggyakoribb olyan mozgásszervi tünet, ami a munkából való kiesés oka. Az emberek 60-80 százaléka élete során legalább egyszer tapasztal derékfájást és a felnőttek kb. 5-10 százaléka él krónikus, azaz három hónapnál hosszabb ideig tartó derékfájással.

A nyaki panaszok változóbbak, ezek előfordulási aránya életünk során kb. 20-70 százalék. Ezért megelőzésképpen fiatal felnőttkortól szinte mindenkinek érdemes lenne hetente legalább 2-3 alkalommal 30 perces gerinctornát végeznie, különösen, ha nem sportol rendszeresen. Erre hosszú távon akár az online gerinctornák is megfelelhetnek, de egyrészt nem mindegy, hogy azokat milyen szakember állította össze, másrészt érdemes ezeknek a gyakorlatsoroknak a helyes végzését először hagyományos jelenléti foglalkozásokon, hiteles edző vagy gyógytornász útmutatásai szerint megtanulni és begyakorolni.