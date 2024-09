Magyarország pert indít Brüsszel ellen a határvédelmi költségek megtérítéséért

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új külügyminiszteréről elmondta: nem érkezett még a magyar kormányhoz megkeresés tőle, azonban méltányosnak kell lenni, mert néhány napja nevezték ki. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok feltétele, hogy az ott élő magyar közösségek kapják vissza azokat a jogokat, elsősorban az anyanyelvhasználat és a nyelvoktatás területén, amelyeket Ukrajna elvett tőlük.

Arra a kérdésre mit gondol Gulyás arról, hogy Brüsszelből több támadás érte hazánkat, mert a magyar kormány terve szerint oda buszoztatnák a migránsokat, úgy fogalmazott, hogy álszentnek látja a brüsszeli álláspontot.

Úgy tűnik, hogy Brüsszel úgy gondolja, hogy a migráció jó, de migránsokat nem akar befogadni. Ha jó a migráció, akkor fogadják szeretettel a migránsokat. Ha meg nem, akkor tegyék lehetővé, hogy olyan szabályozás legyen hatályban Európában, és ezt tartassák is be, ami nem teszi lehetővé, hogy migránsok bejöjjenek, és ne pedig büntessék érte Magyarországot

– fejtette ki a miniszter.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy jövő héten mutatja be a magyar soros elnökség a programját az Európai Parlamentben. Feltehetőleg elnökségi programot mutat be a miniszterelnök, ami miatt kevésbé fog a határvédelemmel és a bírsággal foglalkozni, de ennek van egy olyan része, ami nem magyar ügy, hanem európai ügy, és ilyen értelemben ezzel foglalkozni kell.

Ez pedig az, amit már tíz éve mondunk, hogy az európai külső határok hatékony védelme nélkül a schengeni belső határmentes térség összeomlik. Most ennek vagyunk tanúi. A németek először rákényszerítették Európára a migrációt, majd most szétverik Schengent –

mutatott rá.

Gulyás: Nem lepődtünk meg ezen

Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta: nem lepődtek meg, hogy Brüsszel a Spar mellett foglalt állást az árcsökkentés ügyében. A tárcavezető a kormányátalakítással foglalkozó híreszteléseket hírlapi kacsának minősítette. A Magyar Nemzeti Bank következő elnökét pedig időben be fogja majd jelenti Orbán Viktor – közölte.