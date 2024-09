Gulyás Gergely: Németországnak csatlakoznia kellene hazánk Brüsszel elleni migrációs harcához

Magyarország egyetlen ország belpolitikájába sem kíván közvetlenül beleszólni, ugyanakkor figyelemmel kíséri Európa legerősebb államának politikai fejleményeit, és abban érdekelt, hogy Németországnak stabil kormánya legyen. Ebből a szempontból új korszak kezdetét látjuk, hiszen a két keleti tartományban a kormánypártok támogatottsága minimalizálódott, a három párt együtt sem éri el a 14 százalékot, Türingiában a 10 százalékot is alig”

– mondta a Mandinernek a türingiai és szászországi német tartományi választásokat kommentálva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Azok a pártok, amelyeket a német terminológia szerinti szélsőjobboldaliként vagy szélsőbaloldaliként tartanak számon, többségbe kerültek a tartományi törvényhozásban. A CDU választhat, hogy az AFD-vel vagy a szélsőballal, a német állampárt utódszervezeteivel fog össze

– tette hozzá. A miniszter kifejtette: az egész kampányban a legmeghatározóbb téma a migráció és a migráció miatt drámaian romló közbiztonság volt.

Ebből a szempontból Németország számára is fenyegető az Európai Bizottság és az EU Bíróságának fellépése a példás magyar déli, egyben schengeni határvédelem miatt. Ha Brüsszel nem változtat azon szándékán, hogy felszámoltassa Magyarországgal a schengeni külsőhatár-védelmet, akkor Berlin és a német tartományok is újabb migrációs hullámokkal szembesülhetnek

- mondta. Úgy fogalmazott:

Ezért bízunk benne, ez a választási eredmény a német politika gondolkodni képes erőit arra indítja, hogy Németország is segítse Magyarországot a hatékony schengeni határvédelem fenntartásáért Brüsszel ellen folytatott küzdelmében.

Megjegyezte azt is, hogy az orosz-ukrán háború megítélése szempontjából is érdekesek a német tartományi választások, hiszen Szászországban és Türingiában is a fegyverszállítással szemben álló, azonnali tűzszünetet és békét követelő álláspont jutott többségbe. Ott ugyanis nemcsak az AfD és a BSW képviselte ezt az álláspontot, hanem a CDU-s szász miniszterelnök is, azaz

az emberek 80 százaléka a háború és a fegyverszállítás ellen, valamint az azonnali tűzszünet és a béke mellett szavazott.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a szász CDU-s miniszterelnök politikája e tekintetben minden szavában szembement a szövetségi CDU hivatalos politikájának.

A pártok közül egyedül a CDU tudott megmaradni néppártnak, akkor is, ha türingiai eredménye története egyik legrosszabb eredménye, Szászországban pedig a miniszterelnöki pozíciónak és a CDU szövetségi politikájával való szembenállásnak köszönhetően tudta megőrizni pozícióit. A ‘no war, no gender, no migration’ ügyében az AfD és BSW álláspontja közt nincs különbség

- mondta.